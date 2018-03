Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Useriu, romanul care infrunta din nou cel mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra, se apropie de final. El este aproape sa stabileasca un record. Are un avans urias si poate termina cursa joi seara, mult mai devreme. El conduce detasat, avand mai putin de 100 de kilometri de parcurs pana…

- Tibi Ușeriu este pe cale sa termine cel mai dificil maraton din lume, Arctic Ultra 6633, din nou! In utma cu puțin timp, Tibi Ușeriua trecut de ultimul check point inainte de finish-ul competitiei 6633 Arctic Ultra. “Tibi a plecat din ultimul check-point și se indreapta spre finish! Ba chiar e atat…

- Tiberiu Useriu se apropie de o victorie in ultramaratonul "Arctic Ultra" Momentul triumfului pentru românul Tibi Ușeriu. Foto:Arhiva. Tiberiu Useriu, singurul român ramas în cursa "Arctic Ultra" de la Cercul Polar, la care s-au înscris initial patru compatrioti,…

- Sportivul roman Tibi Useriu mai avea de parcurs, in dupa-amiaza zilei de joi, 15 martie, mai putin de 60 de kilometri pana la finalul ultramaratonului de la Cercul Polar, distanta pe care spera sa o parcurga pana vineri. Bistriteanul este pe cale sa castige 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara tsi…

- Sportivul Tibi Useriu este la un pas sa bata toate recordurile celor mai dificile ultramaratoane din lume. Doar 160 de kilometri il despart pe maratonist de finish-ul competitiei 6633 Arctic Ultra. Oboseala si durerile care-l chinuie pe roman sunt de nedescris, fiind vizibile si intr-unul dintre filmuletele…

- Useriu, fara adversar la ultramaratonul arctic. 21 de ore il despart de urmatorul concurent VIDEO Circa 150 km mai are de parcus Tibi Useriu pana la Tuktoyaktuk, punctul de finish al Maratonului 6633 Arctic Ultra 2018. Are un avans de peste 21 de ore fata de urmatorul concurent al celui mai greu concurs…

- Tibi Useriu a ajuns la km 370, insa nu stie daca termina cineva maratonul VIDEO Conditiile sunt vitrege la maratonul „6633 Arctic Ultra” 2018, insa Tibi Useriu conduce in acest moment cu un avans de 7 ore. Este o mare intrebare daca va termina cineva concursul, se intreaba singurul roman care a reusit…

- Condițiile meteo tot mai vitrege de la Cercul Polar au triat destul de serios participanții la cea mai dificila cursa din lume. In momentul de fața au ramas doar 10 sportivi. Oboseala a pus stapanire și pe Tibi Ușeriu, singurul roman care a ramas in cursa...

- Tibi Ușeriu a parcurs mai mult de jumatate din traseu la 6633 Arctic Ultra. Sportivul din Bistrița a strabatut peste 340 de kilometri in doar cinci zile de la startul ultramaratonului de la Cercul Polar. A infruntat furtuna polara și temperaturi care ajung și la minus 35 de grade Celsius. Cu toate acestea,…

- Tibi Useriu, avans de 11 ore la Maratonului Artic. A facut peste 300 km, la minus 37 grade Celsius FOTO/VIDEO Tibi Useriu este pe primul loc la maratonul „6633 Arctic Ultra”, dupa ce a parcurs peste 300 de kilometri dintre cei 618 ai competitiei, la o temperatura de -37 de grade Celsius. "Dragilor…

- Saptamana trecuta, Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 228 km/h, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, pe autostrada A1, au fost depistati 27 de soferi…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de...

- Levente Polgar, primul concurent cu dizabilitati care a cutezat sa se inscrie la Arctic Ultra 6633, ultramaratonul de 617 kilometri organizat in Alaska, langa Cercul Polar, a abandonat cursa in prima zi, dupa 107 kilometri.

- Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța fața de urmaritorul sau, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri in 50 de ore. Cu toate ca are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea sa caștige din nou…

- Tibi Ușeriu conduce la maraton! Trei dintre cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta – 6633 Arctic Ultra, au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de 100 de mile, transmite corespondentul…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, si Polgar Levente si Florentina…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- Levente Polgar, maratonistul aiudean care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Doi romani au iesit vineri, 8 noiembrie, din cursa 6633 Arctic Ultra, cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, care se desfasoara pe o distanta de 618 kilometri, in Canada, la nord de Cercul Polar. Dupa Avram Iancu, care a parasit competitia dimineata (ora Romaniei), in cursul serii a abandonat…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, precum si Polgar Levente…

- Pentru al treilea an consecutiv, Tibi Useriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar. Dupa prima zi de concurs, bistriteanul a reusit sa parcurga 82,5 kilometri, in spatele sau fiind irlandezul Patrick O`Toole. Bistriteanul are un avans de 2 kilometri si jumatate.

- Cea mai dura competitie din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput joi seara, 8 martie, la ora 20.30 (ora Romaniei), in nordul inghetat al Canadei, in apropiere de Cercul Polar. La start s-au aflat patru romani: Tibi Useriu, Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea. Tibi Useriu conduce inca de la…

- Ultramaratonistul aiudean Polgar Levente a luat startul in competiția 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, ce are loc in zona Cercului Polar. La -18 grade Celsius, Levi, cum ii spun prietenii, se afla pe locul 4 dupa 9 ore, la aproximativ 6 kilometri in spatele primului concurent, romanul…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Tibi Ușeriu a luat startul pentru a treia oara la Maratonul 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a caștigat-o de doua ori consecutiv, in 2016 și 2017. Romanul Tibi Ușeriu, singurul est-european care a reușit sa caștige intrecerea, și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de doua ori,…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- Tibi Useriu a câstigat ultimele doua editii ale maratonului si se întoarce la Polul Nord pentru a-si apara titlul de campion. Tiberiu Useriu, maratonistul din Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, pleaca duminica spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa,…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- O romanca este prima femeie inscrisa vreodata in cursa arctica, iar un sportiv din Aiud va fi primul concurent cu dizabilitati. Ia startul si Tibi Useriu, primul atlet din lume care a castigat de doua ori la rand Ultramaratonul.

- Campioana Romaniei Volei Alba Blaj a pierdut ultimul meci din grupa, un meci fara miza, ardelencele fiind calificate in Final 6 dupa etapa a cincea. Volei Alba Blaj este prima echipa din Romania care ajunge in Final 6 in Liga Campionilor. Ardelencele sunt practic intre cele mai bune șase echipe de pe…

- La Instanta Suprema, vineri este programat Ultimul termen in procesul retrocedarii ilegale a suprafețe forestiere 43.227 de hectare din județul Bacau, al carei beneficiar a fost Paltin Sturdza. Judecati in dosar sunt fostul deputat Viorel Hrebenciuc si fiul sau, Andrei, ...

- Americanca Lindsey Vonn, marea vedeta a schiului alpin feminin, si-a incheiat joi participarea la Jocurile Olimpice de iarna 2018, insa anunta ca nu se va retrage din activitate pana cand nu va dobori recordul de victorii in Cupa Mondiala detinut de legendarul schior suedez Ingemar Stenmark (86), informeaza…

- Sportiva Eva Tofalvi a ocupat locul 84 in proba de biatlon - 15 kilometri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, aceasta fiind ultima ei participare la o competitie olimpica.Tofalvi, in varsta de 39 de ani, a ratat sapte tinte (din cele 20 de trageri) in cele patru treceri prin poligon."Sunt…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a traversat inot Dunarea, de la izvoare la delta, va participa la una dintre cele mai grele competitii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. In urma cu doi ani un roman a terminat pe primul loc cursa de peste…

- Moldcell, alaturi de Asociația Obșteasca "Salvați Viața", a incheiat anul 2017 cat se poate de frumos. In cadrul ediției a VII-a a evenimentului caritabil „Viața Merita Traita" desfașurata in 3 magazine Moldcell din Chișinau, am reușit sa colectam suma de 100 000 lei, bani ce vor fi redirecționați pentru…

- La volanul noii generații M5 s-a aflat Johan Schwartz, instructor in cadrul BMW Performance Driving School. Recordul precedent de 82,51 kilometri stabilit de Schwartz a fost in 2013 alaturi de vechea generație M5. Apoi, recordul pentru cel mai lung drift a fost de 144,12 kilometri cu…

- Menopauza vine uneori cu stari fizice și emoționale dificile, greu de gestionat și de aceea e important sa știi cum te poți ajuta singura pentru a trece cat mai ușor peste oboseala tipica acestei etape. Aloca timp pentru exercitiile fizice Un program strict care include exercitiile fizice chiar si in…

- Atacantul de 26 de ani al lui Besiktas, Genk Tosun, s-a inteles cu Everton, anunta Theguardian. Suma de transfer este 28 de milioane de euro, una record pentru campionatul Turciei. Contractul va fi unul valabil 4 sezoane si va fi perfectat la inceputul anului 2018, cand se va redeschide perioada de…

- Cel de-al treilea proiect PSD-ALDE din pachetul legilor justitiei, de modificare a Legii 317 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost adoptat joi de plenul Senatului, in calitate de camera decizionala, si merge la promulgare sau la un eventual control de constitutionalitate.…

- In aceasta editie a “Tocatorului” (de stiri!), ne-am gandit sa fim “oleaca” mai buni…asa de Sarbatori. Adevarul este ca izul Craciunului ne-a ajuns si noua in nari si de acolo in creier si suflet si ni s-au tocat rautacismele… Nu suntem nici pe departe altceva decat ceea ce suntem si nazuim, ca orice…

- Comisia speciala pentru legile justiției, codusa de fostul ministru Florin Iordache, a dat un raport favorabil proiectului de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, cu 12 voturi „pentru”, 6 „impotriva” și o abținere.Legea va merge la dezbatere și vot final…

- Hearts a invins-o acasa pe Celtic Glasgow cu 4-0 in etapa a 19-a din prima liga scoțiana, oprind seria de 69 de partide fara infrangere, in competițiile naționale, a echipei lui Brendan Rodgers. Ultimul eșec al campioanei en-titre data din 11 mai 2016, cand pierduse cu 1-2 in fața lui St. Johnstone…