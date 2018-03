Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara il vor intampina pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- A BURGARI, burgaresc, burgarești, burgarim vb. 1. A degusta un numar cat mai mare de burgeri, la iarba verde, la BURGERFEST 2018 2. A nu lasa niciun burger neterminat. 3. A te bucura de un weekend in aer liber, cu multa muzica buna, distracție și evident, burgeri senzaționali! Cea de-a patra ediție…

- Fotbalistul Adrian Ovlien a murit la doar 20 de ani! Cauza morții e ciudata. Adrian Lillebekk Ovlien (nascut pe 3 august 1997) a murit ieri in condiții cel puțin suspecte. Primul semn de intrebare este ca un fotbalist a murit in Norvegia, o țara dezvoltata, unde sistemul medical este foarte bine pus…

- Atletul roman Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv maratonul 6633 Arctic Ultra, desfasurat in Canada, dupa ce a parcurs distanta de 618 kilometri. Acesta a fost asteptat la finish cu imnul national al Romaniei.

- Tibi Useriu a reusit, pentru a treia oara consecutiv, sa treaca primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra. Acesta este si singurul roman care a reusit sa termine cursa de 618 de kilometri. Dupa sapte zile de maraton, bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa castige, pentru…

- Tiberiu Ușeriu a caștigat, pentru a treia oara la rand, cursa de anduranța 6633 Arctic Ultra, cel mai dur maraton din lume. In acest context, președintele Romaniei a transmis un mesaj. "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv,…

- Tibi Useriu a câstigat Ultramaratonul Arctic, cea mai dura cursa din lume. Românul a încheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decât in 2017. Tiberiu Useriu a trecut linia de start fluturând…

- Maratonistul roman Tibi Useriu a reusit, pentru a treia oara consecutiv, sa treaca primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra si sa fluture steagul Romaniei, fiind singurul roman care a reusit sa termine cursa de 618 de kilometri – transmite Mediafax.

- Tiberiu Ușeriu a caștigat pentru a treia oara la rand cel mai greu maraton din lume, 6633 Arctic Ultra. Cu o zi in urma, Tibi Ușeriu a trecut prin cea mai dificila experiența de pana acum, imaginile postate pe pagina de Facebook Tasuleasa Social fiind graitoare in acest sens. ”Am sa incerc sa astern…

- Tibi Ușeriu mai are de parcurs doar 30 de kilometri pana la finalul ultramaratonului din imperiul inghețat, fiind foarte aproape sa caștige din nou competiția superoamenilor 6633 Arctic Ultra.

- Doar 70 de kilometri il despart pe maratonist de finish-ul competitiei Arctic Ultra. Oboseala si durerile care-l chinuie pe roman sunt de nedescris, fiind vizibile si intr-unul dintre filmuletele facute publice.„Acum am plecat din ultimul punct, spre finish, m-am odihnit un picut si am…

- Tiberiu Useriu se apropie de o victorie in ultramaratonul "Arctic Ultra" Momentul triumfului pentru românul Tibi Ușeriu. Foto:Arhiva. Tiberiu Useriu, singurul român ramas în cursa "Arctic Ultra" de la Cercul Polar, la care s-au înscris initial patru compatrioti,…

- Sportivul roman Tibi Useriu mai avea de parcurs, in dupa-amiaza zilei de joi, 15 martie, mai putin de 60 de kilometri pana la finalul ultramaratonului de la Cercul Polar, distanta pe care spera sa o parcurga pana vineri. Bistriteanul este pe cale sa castige 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara tsi…

- Tibi Useriu conduce detașat cursa 6633 Artic Ultra cu doar 150 de kilometric ramați de parcurs pana la linia de sosire, avansul sau fața de primul urmaritor fiind de aproape o zi. Irlandezul Patrick O’Toole, care era in spatele lui Tibi Ușeriu a fost retras din concurs de organizatori din cauza degeraturilor,…

- Useriu, fara adversar la ultramaratonul arctic. 21 de ore il despart de urmatorul concurent VIDEO Circa 150 km mai are de parcus Tibi Useriu pana la Tuktoyaktuk, punctul de finish al Maratonului 6633 Arctic Ultra 2018. Are un avans de peste 21 de ore fata de urmatorul concurent al celui mai greu concurs…

- Tibi Useriu a ajuns la km 370, insa nu stie daca termina cineva maratonul VIDEO Conditiile sunt vitrege la maratonul „6633 Arctic Ultra” 2018, insa Tibi Useriu conduce in acest moment cu un avans de 7 ore. Este o mare intrebare daca va termina cineva concursul, se intreaba singurul roman care a reusit…

- Probleme pentru Tibi Ușeriu la 6633 Arctic Ultra 2018. Sportivul din Bistrița, singurul roman ramas in cursa de la Cercul Polar, a marturisit ca s-a umflat tot din cauza viscolului, dupa ce, aseara, i-a degerat unul dintre degetele de la picioare. Pe zi ce trece, oboseala a pus stapanire pe Tibi Ușeriu…

- Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța fața de urmaritorul sau, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri in 50 de ore. Cu toate ca are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea sa caștige din nou…

- Tibi Useriu a reusit sa parcurga in 50 de ore aproape 250 de kilometri. Desi au trecut doua zile si jumatate de la debutul cursei, bistriteanul a dormit doar 11 ore adunate. Sportivul este mai decis ca oricand sa castige din nou cursa, motivatia principala fiind data de faptul ca este singurul roman…

- Bistriteanul Tibi Useriu a ramas singurul roman care concureaza inca in cursa de la Cercul Polar. Sportivul conduce cursa inca de la inceput. Potrivit apropiatilor lui Useriu, bistriteanul este plin de energie, iar simtul umorului ii este la cote inalte.

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, si Polgar Levente si Florentina…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- Levente Polgar, maratonistul din Aiud care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, precum si Polgar Levente…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- Tibi Useriu a câstigat ultimele doua editii ale maratonului si se întoarce la Polul Nord pentru a-si apara titlul de campion. Tiberiu Useriu, maratonistul din Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, pleaca duminica spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa,…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Sportivul aiudean Levente Polgar a participat la Parangul Night Challenge, o competiție nocturna dedicata pasionaților de sporturi de iarna și alergare. Pentru Levi, aceasta competiție a fost un antrenament in vederea participarii la Ultra Arctic, cel mai dur ultramaraton din lume, unde va trebui sa…

- Tibi Ușeriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oara. Bistrițeanul a caștigat Artic Ultra 6633 de doua ori consecutiv și iși apara titlurile la ediția aniversara a competiției. In premiera, Romania va fi reprezentata la ultramaratonul de la Cercul Polar de patru sportivi. Bistrițeanul…

- Petre Apostol Saptamana trecuta, au inceput probele unei noi editii a Jocurilor Olimpice de Iarna, care se desfasoara la PyeongChang, in Coreea de Sud. Printre sportivii din lotul Romaniei se regasesc si reprezentanti din judetul Prahova, iar primii dintre acestia au fost cei doi concurenti din disciplina…

- Simona Halep a revenit in Romania, luni dimineata, in jurul orei 11:00, dupa finala pierduta la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki. Extrem de grabita, fostul numar 1 mondial i-a anuntat pe jurnalisti ca va raspunde doar la trei intrebari. "Trebuie sa fac niste teste, sa…

- Juniorul Adrian Garcea a caștigat Campionatul Național Universitar de Atletism de la Bacau la 1500 m și 3000 m, invingand detașat toți seniorii din Romania. Competiția a avut loc in perioada 27-28 ianuarie. Sportivul est...

