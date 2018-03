Tiberiu Useriu victorie incredibila in Maratonul Arctic Ultra din zona Cercului Polar. Cat a durat cursa. Cu tricolorul si insemnele Centenarului

Stiri pe aceeasi tema

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar, potrivit…

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar. Cursa…

- Tiberiu Useriu se apropie de o victorie in ultramaratonul "Arctic Ultra" Momentul triumfului pentru românul Tibi Ușeriu. Foto:Arhiva. Tiberiu Useriu, singurul român ramas în cursa "Arctic Ultra" de la Cercul Polar, la care s-au înscris initial patru compatrioti,…

- Simona Halep a reusit sa se califice in faza semifinalelor turneului de la indian Wells. Aceasta a avut parte de un meci uluitor de greu impotriva croatei petra Martic. Halep a controlat primul set si a reusit sa si-l adjudece cu scorul de 6 - 4. Numai ca lucrurile au devenit mult mai grele in actul…

- Primele doua meciuri de la a doua ediție a Romanian Snooker Masters, turneu ce se disputa in cladirea Circului Național din București, au produs evoluții incredibile pentru sutele de fani prezenți. Ali Carter a dispus cu 4-0 de dublul-campion mondial Mark Williams și s-a calificat in sferturile competiției.…

- Levente Polgar, prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la Maratonul Arctic Ultra 6633, si Florentina Iofcea s-au retras din cursa de plus 350 mile, la doar cateva ore dupa ce si Avram Iancu a luat aceeasi decizie. In cursa a mai ramas doar Tibi Useriu, care este lider, fiind castigatorul…

- Aerostar a inceput sezonul de primavara așa cum l-a incheiat pe cel de toamna: cu o victorie. O victorie muncita pe un teren dificil -la propriu și la figurat- care ii ține pe „aviatori” sus. Sus, in fruntea Seriei I. Sambata, in runda a 17-a, prima disputata in 2018, bacauanii s-au impus cu 1-0 in…

- Polgar Levente a scris pe contul sau de Facebook despre motivele care au dus la abandon. "La kilometrul 107 am intrat intr-o furtuna polara cu un vant ce depasea 100 kilometri pe ora, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot. Am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum,…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de...

- CS Phoenix Constanta a reusit o victorie importanta, marti seara, in Sala Sporturilor, impotriva echipei CS Agronomia Bucuresti, scor 75-61 (40-29), in ultima partida a turului, din faza semifinala a Ligii l de baschet feminin.Jucatoarele antrenate de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu au reusit…

- Bucurie mare in familia Becali! Judecatoria Slobozia a decis sa admita propunerea de eliberare conditionata inaintata de Ioan Becali. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de procurori, transmite Romania TV. Citeste si: ALERTA - Negulescu da start RAZBOIULUI si CONTESTA excluderea…

- CSM Bucuresti a invins astazi formatia daneza Midtjylland cu scorul de 29-24 (13-12), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, intr-un meci din grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit o victorie clara, insa deloc facila, avand in vedere ca in min. 48…

- Handbalistele Coronei si.au mai trecut in cont inca o victorie importanta. Dupa ce etapa trecuta au invins Zalaul, sambata, echipa antrenata de Dragos Dobrescu a castigat cu scorul de 21-18 (8-8) meciul cu CSU Danubius Galati. Chiar daca a fost o partida echilibrata, pe finalul jocului, echipa Brasovului…

- Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a bifat in aceasta saptamana a 14-a victorie din actualul sezon la Campionatului Național și ramane liderul seriei I. Miercuri, echipa pregatita de antrenorul Razvan Bernicu a reușit sa se impuna pe teren propriu, in disputa cu ...

- In Bazinul Delfinul din Arad, echipa de polo Corona Sportul Studențesc a susținut o dubla partida contra celor de la AMEFA, contand pentru etapa a 11-a a Superligii Naționale. Brașovenii s-au impus in ambele jocuri, cu scorul de 13-7, respectiv 15-2. Faptul ca diferența a fost atat de clara in revanșa…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins dramatic redutabila formatie a Croatiei, cu scorul de 58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 21-18), vineri, in arena ''Dvorana Kresimir Cosic'' din Zadar, intr-un meci din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019.

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Germaniei va juca prima sa finala olimpica dupa ce a invins surprinzator cu 4-3, in semifinale, puternica echipa a Canadei, castigatoarea ultimelor doua editii ale Jocurilor.

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Germaniei va juca prima sa finala olimpica dupa ce a invins surprinzator cu 4-3, in semifinale, puternica echipa a Canadei, castigatoarea ultimelor doua editii ale Jocurilor. Cu o aparare solida si un atac agresiv, Germania a condus in primele doua reprize (1-0,…

- Un sportiv din Coreea de Nord a incercat in doua randuri sa doboare un rival din Japonia. Patinatorul Kwang Bom Jong din Coreea de Nord a cazut dupa cațiva metri din cursa, iar in cadere a parut ca incearca sa-l apuce de patina pe japonezul Ryosuke Sakazume. Arbitrii au reluat cursa, dar și de aceasta…

- Proiectul de lege privind protectia victimelor infractiunilor a trecut ieri de Senat, dupa o lupta apriga in Comisia de specialitate! Modificarile la acest Proiect au fost initiate de senatorul buzoian PMP Dorin Badulescu. Proiectul de lege pune in aplicare o Directiva Europeana in domeniu si prin adoptarea…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta s-a impus in prelungiri, sambata, pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-66 (37-24), in cea de-a cincea etapa a turneului semifinal al Ligii l. Jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici au trecut cu brio de acest test dificil,…

- Simona Halep (26 ani) a obtinut o victorie fara a forta, in doar 65 de minute, in fata numarul 15 mondial, aceasta fiind a cincea sa victorie consecutiva in fata letonei.Simona a inceput mai greoi si a fost condusa cu 2-0, dar apoi a reusit trei ghemuri la rand. La 4-3 in favoarea sa, Halep…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, ca gruparea pe care o conduce a aratat 'ca o echipa mare' in meciul cu Lazio Roma, castigat cu 1-0, pe Arena Nationala din Capitala, in prima mansa a saisprezecimilor Europa League.

- A patra calificare romaneasca in optimile turneului de la Doha! "Cenusareasa" Buzarnescu a distrus-o pe Ostapenko, iar Monica Niculescu a dispus de Magdalena Rybarikova, slovaca nemairezistand din punct de vedere fizic si retragandu-se la scorul de 6-7, 6-2, 3-0 pentru romanca! Dupa ce Halep si Cirstea…

- Primaria Saelele (Teleorman) trebuie sa achite firmei Tel Drum suma de 941.376,68 lei, aproximativ 200.000 de euro, cu penalitati de intaziere de 0,15% pe zi, de la data scadentei. Decizia nu este defintiva, potrivit ziare.com. Tel Drum a cerut judecatorilor sa emita o ordonanta care sa oblige…

- Formatia Chelsea Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa West Bromwich Albion, in etapa a XXVII-a a campionatului englez de fotbal Premier League.Golurile au fost marcate de Eden Hazard '25 si '71 si Victor Moses '63, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Monica Niculescu (locul 92 WTA) a invins-o pe Maria Șarapova (locul 41 WTA) și s-a calificat in turul 2 de la Doha ( Qatar), scor 4-6, 6-4, 6-3. Partida a fost de-a dreptul extenuanta pentru cele doua jucatoare, ținand cont ca meciul a ținut doua ore și 40 de minute. Potrivit gsp.ro,…

- Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorita in partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, disputata duminica seara și contand pentru etapa a 24-a din Liga I. Gruparea alb-albastra s-a impus cu scorul de 3-0, rezultat care o menține pe locul trei, ...

- Mihai Silvașan: Ma bucur ca am reușit sa ne pastram calmul pe finalul meciului Antrenorul clujenilor este bucuros pentru calificarea in optimi și pentru revenirea din finalul meciului. Silvașan a fost, în mod special, mulțumit de aparare și de jocul bun în defensiva din ultimele minute.…

- Echipa de volei juniori a Liceului cu Program Sportiv din Suceava continua sa fie surpriza placuta a seriei I din Campionatul National. Sucevenii pregatiti de antrenorul Tudor Orasanu sunt liderii seriei, asta desi au echipa cu cea mai mica medie de varsta. Duminica, in cea de-a treia etapa din ...

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- “Prin acest succes, ne-am desprins la trei victorii de locul 7, iar daca ocupanta acelui loc va fi Craiova, atunci avem si avantajul meciurilor directe. In aceste conditii, sunt de parere ca am facut un pas important spre Top 6, avand in vedere ca mai sunt cinci partide de disputat…

- CSM Steaua Eximbank a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 90-79 (29-20, 22-17, 23-16, 16-26), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Vicecampioana a reusit a cincea sa victorie consecutiva, una conturata dupa…

- Bogdan Stancu a reușit inca un gol pentru formația turca Bursaspor. Internaționalul roman de 30 de ani a reușit sa deschida scorul pentru echipa sa in deplasarea cu Alanyaspor. VEZI VIDEO! A fost gasit bine in fața porții, de unde a trimis cu latul sub bara. N-a fost suficient pentru echipa sa, care…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- CSM Bucuresti a învins echipa maghiara Gyori Audi ETO KC, detinatoarea titlului, cu scorul de 28-22 (13-11), vineri, în Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, în primul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES…

- Echipajul format din 4 romani, Vasilea Osean, Andrei Rosu, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a terminat luni cea mai grea cursa de canotaj din lume, Talisker Whisky Atlantic Challenge, in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute. Echipajul romanesc a plecat din La Gomera (Spania) pe data de 14 decembrie 2017…

- Echipa lui Gheorghe Tadici ia o opțiune serioasa la calificarea in "sferturi" dupa ce a bifat a doua victorie in grupa. HC Zalau a reușit, duminica seara, o victorie senzaționala in Cehia, pe terenul celor de la Banik Most. Atenționate de faptul ca Larvik, campioana Norvegiei, nu a reușit sa invinga…

- Competiția pentru portofoliile din viitorul cabinet Dancila e deschisa: la biroul lui Liviu Dragnea a fost azi un adevarat pelerinaj. Conducerea PSD vrea sa definitiveze lista noilor miniștri in doar cateva zile.

- Australian Open 2018 a inceput cu doua partide care au avut romance pe teren: Irina Begu a reusit o revenire fantastica impotriva Ekaterinei Makarova (cap de serie 31). Monica Niculescu a pierdut in primul tur, in fata nemtoaicei Mona Barthel, informeaza Mediafax.Victorie mare pentru Irina Begu in…

- Australian Open 2018 a inceput cu doua partide care au avut romance pe teren: Irina Begu a reusit o revenire fantastica impotriva Ekaterinei Makarova (cap de serie 31). Monica Niculescu a pierdut in primul tur, in fata nemtoaicei Mona Barthel.

- HC Zalau a invins echipa suedeza H 65 Hoors HK, cu scorul de 24-21 (10-8), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin. HC Zalau a reusit prima sa victorie in Grupa D, dupa un meci in care a condus aproape tot timpul, cu exceptia unor moment in care…

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte…

- U-BT Cluj a invins in deplasare echipa belgiana Belfius Mons-Hainaut cu scorul de 85-81 (22-23, 20-17, 22-26, 21-15), marti seara, intr-un meci din Grupa L a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a reusit prima sa victorie in faza a doua a grupelor, dupa ce debutase cu…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Romanca a defilat in prima semifinala a competitiei din China disputata impotriva Irinei Begu si s-a impus cu 6-1 in primul set dupa doar 39 de minute. In actul secund, Irina Begu a fost condusa cu 2-1, dar a reusit sa revina in meci…

- O cursa Tarom care circula pe ruta Munchen - Sibiu - Otopeni nu a putut ateriza la Sibiu „din motive tehnice“, insa cursa retur a aterizat fara probleme, au anuntat marti reprezentantii Aeroportului International Sibiu.

- Velierul australian Wild Oats XI a stabilit un nou record al cursei de yachting Sydney-Hobart, ajunsa la cea de-a 73-a editie, pe care a castigat-o miercuri pentru a noua oara, dupa o zi, 8 ore, 48 minute si 50 de secunde, informeaza agentia Reuters. Wild Oats a doborat, astfel, recordul…

- Dupa doi ani de zile in care i s-a refuzat aplicarea legii, Ingrid Mocanu a reușit recent o victorie uriașa la Inalta Curte de Casație și Justiție, scrie bugetul.ro.Infrangerea prestigioaselor instituții in instanța este de-a dreptul rușinoasa, dar și revoltatoare intrucat cei care se considera…

- In timp ce aproape 5.000 de taximetristi protestau in Piata Victoriei impotriva pirateriei, la Gara de Nord, de exemplu, alti taximetristi profitau de calatorii care aveau nevoie de un taxi si ii convingeau sa plateasca de 3-4 ori mai mult pentru o cursa. Un material filmat cu camera ascunsa de reporterii…

- CSA Steaua Bucuresti a reusit prima sa victorie în Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa, 11-10 (3-0, 4-4, 1-3, 3-3) cu formatia spaniola Astralpool Sabadell, marti seara, în deplasare. Dupa patru esecuri la rând, campioana României a reusit sa obtina primul succes, venit…