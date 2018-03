Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Ușeriu, câștigatorul pentru a treia oara consecutiv imposibilul 6633 Arctic Ultra, a ajuns la Cluj-Napoca, azi-noapte, în jurul orei 00.45. Emoționat de zecile de susținatori adunați sa îl felicite, Tibi Ușeriu s-a oprit prima data sa o sarute…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu lanseaza unul dintre cele mai violente atacuri la adresa presedintelui Iohannis din ultima perioada. Dupa ce Klaus Iohannis l-a felicitat pe Tibi Useriu, castigatorul maratonului Arctic Ultra, deputatul il acuza pe presedinte de dubla masura si ipocrizie, pe langa alte…

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv, din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar.…

- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 27.03.2018, ora 10.00, selectie pentru ocuparea urmatorului post vacant: Referent de specialitate – Birou Contracte: 1 post Conditii necesare: –

- FCSB l-a pierdut la pauza meciului cu Viitorul, 2-1, pe mijlocașul Mihai Pintilii (33 de ani), stelistul solicitandu-i lui Dica sa fie schimbat. La interviul de la finalul meciului, Dica a vorbit despre accidentarea suferita de jucatorul sau, dezvaluind ca e posibil ca Pintilii sa fi suferit o contractura…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- Trei din cei patru români care s-au încris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul înca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu,…

- Ultramaratonistul Polgar Levente, prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, a fost nevoit sa se retraga din competitie la kilometrul 107, cu doar cativa kilometri inainte de cel de-al doilea punct de control. Potrivit informatiilor postate, in noaptea de vineri…

- Potrivit unui comunicat de presa al instituției, “odata cu debutul sezonului de vara 2018, compania aeriana, prin ruta Cluj - Timișoara, va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi, contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor turistice, economice și de afaceri…

- Pagina oficiala a competitiei anunta faptul ca Tibi Useriu conduce competitia, urmat de un irlandez si alti doi romani: Avram Iancu si Polgar Levente. In cursul diminetii de vineri (ora Romaniei), acestia urmau sa treaca de Cercul Polar. La start erau -18 grade Celsius, dar pe parcursul maratonului…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul aiudean Polgar Levente pleaca astazi spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre minus…

- In suita activitaților dedicate Zilei Protecției Civile s-au regasit și ceremoniile de avansare inainte de termen, a cadrelor militare care, prin activitatea lor, au susținut performanța Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” al județului Cluj. Read More...

- Tibi Ușeriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oara. Bistrițeanul a caștigat Artic Ultra 6633 de doua ori consecutiv și iși apara titlurile la ediția aniversara a competiției. In premiera, Romania va fi reprezentata la ultramaratonul de la Cercul Polar de patru sportivi. Bistrițeanul…

- Un apel la 112 a anunțat marți dimineața un incendiu produs in localitatea Rascruci din comuna Bonțida. In jurul orei 10, echipajele de interventie ale pompierilor de la Inspectoratul de Urgența „Avram Iancu” din Cluj s-au deplasat la biserica reformata din sat cu doua autospeciale de stingere. Din…

- FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1. Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a criticat dur maniera de arbitraj a lui Mircea Birsan și penalty-ul acordat pentru echipa roș-albastra in minutul 76. "Suntem suparați. Steaua, care are o echipa foarte buna, nu a avut nicio ocazie. Pana…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a traversat inot Dunarea, de la izvoare la delta, va participa la una dintre cele mai grele competitii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. In urma cu doi ani un roman a terminat pe primul loc cursa de peste…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend. Intrebata de…

- Continua desfașurarea lunara a exercițiilor pentru testarea și verificarea sistemelor de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. Maine, 7 februarie, in intervalul orar 10.00 – 11.00, vor fi acționate sirenele de alarmare publica existente la nivelul unitaților administrativ…

- AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 19.02.2018, ora 10.00, selectie pentru ocuparea urmatorului post vacant: Dispecer sol: 1 post Condiții necesare: • Diploma de bacalaureat; •

- Acestea sunt: - Realizarea (SF, PT) unor pasaje pietonale subterane, pe modelul celor existente în orașele occidentale aglomerate, în intersecțiile intens circulate, așa cum sunt, spre exemplu, cele din P-ța Mihai Viteazu, P-ța Lucian Blaga, P-ța Avram Iancu sau P-ța Maraști.…

- Primul tour operator din Cluj-Napoca va lansa din vara acestui an trei noi curse charter spre Egipt, Tunisia si Turcia, estimand ca va transporta in sezonul estival spre cele trei destinatii peste 7.300 de turisti din Transilvania, transmite corespondentul MEDIAFAX. Administratorul firmei…

- Un pasager al cursei Wizz Air care a aterizat luni dimineata pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj a declarat ca pe pista din Londra avioanele de Cluj-Napoca si Craiova erau unul langa altul, astfel ca a dedus ca bagajele au fost incurcate intre cele doua destinatii. "Cand am ajuns…

- Experimentul CTP. "Le vopsim in orice culoare, numai sa vedem cum merge" Compania de Transport Public se pregatește sa lanseze un nou proiect, menit sa reduca aglomerația matinala din trafic. Compania de Transport Public (CTP) se pregatește sa lanseze proiectul-pilot de curse cu circuit închis…

- Compania aeriana low cost Wizz Air vrea sa introduca o cursa aeriana intre Cluj-Napoca si Viena, in conditiile in care aeroportul clujean detine un rol strategic in regiune. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa ca trebuie analizate capacitatile Aeroportului…

- Aeroportul International 'Avram Iancu' din Cluj a incheiat anul 2017 cu peste doua milioane si jumatate de pasageri, ceea ce a insemnat o crestere cu 50% a fata de anul anterior, a anuntat, luni, directorul David Ciceo. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- ISU Cluj scoate la concurs 6 posturi de ofițer și subofițer. Perioada 3-10 ianuarie 2018 marchaeza intervalul de timp în care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer în cadrul…

- Pana pe 10 ianuarie 2018 se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa. In scopul completarii deficitului…

- Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj au desfașurat 260 misiuni pe timpul zilelor libere din preajma Craciunului. Intervenția a fost necesara in 29 de cazuri in domeniul situațiilor de urgența, din care 13 pentru stingerea incendiilor, șase misiuni pentru…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj anunța ca echipele de intervenție au participat la peste 250 de misiuni, în perioada minivacanței 23-26 decembrie.”Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare…