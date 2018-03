Tiberiu Useriu a castigat, pentru al treilea an consecutiv, ultramaratonul 6633 din apropierea Cercului Polar

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat joi ca membrii aliantei si-au marit cheltuielile militare in 2017 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul plangerilor presedintelui Trump ca numai cativa dintre cei 29 de aliati isi indeplinesc promisiunile. Per total, tarile NATO - exclusiv…

- Maratonistul Tibi Useriu a reusit, pentru a treia oara consecutiv, sa treaca primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra si sa fluture steagul Romaniei, fiind singurul roman care a reusit sa termine cursa de 618 de kilometri – transmite corespondentul Mediafax.

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar. Cursa…

- Tiberiu Useriu se apropie de o victorie in ultramaratonul "Arctic Ultra" Momentul triumfului pentru românul Tibi Ușeriu. Foto:Arhiva. Tiberiu Useriu, singurul român ramas în cursa "Arctic Ultra" de la Cercul Polar, la care s-au înscris initial patru compatrioti,…

- Ultra-maratonistul cu dizabilitati, Levente Polgar, din Aiud, a revenit cu detalii in legatura cu ce s-a intamplat de fapt la Arctic Ultra si de ce a fost nevoit sa abanoneze cursa. Acesta si-a cerut scuze de la toti sustinatorii sai, pe care considera ca i-a dezamagit.

- O durere puternica aparuta la gamba piciorului drept a reprezentat cauza pentru care bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a fost nevoit sa se retraga vineri din ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, potrivit unui anunt postat sambata, pe pagina sa de socializare, de polisportivul din Valea Jiului.…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Ultramaratonistul aiudean Polgar Levente a luat startul in competiția 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, ce are loc in zona Cercului Polar. La -18 grade Celsius, Levi, cum ii spun prietenii, se afla pe locul 4 dupa 9 ore, la aproximativ 6 kilometri in spatele primului concurent, romanul…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Tibi Ușeriu ia startul pentru a treia oara la Maratonul 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a caștigat-o de doua ori consecutiv , in 2016 și 2017. Romanul Tibi Ușeriu, singurul est-european care a reușit sa caștige intrecerea, și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de doua ori, va…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6 (2).

- Sportivul fara o mana din Aiud, Levente Polgar, se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste participarea la cel mai dur ultramaraton din lume. Levi, cum este strigat de prieteni, este singurul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, in lungime de 630 de kilometri, ce va debuta in…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, a reusit sa acceada in play-off-ul Ligii l pentru al treilea an la rand, gratie victoriei de sambata, scor 1-0 (1-0), in deplasare, cu CSM Poli Iasi, in ultima etapa a sezonului regulat. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Aurelian Chitu, in minutul 14. FC…

- Antrenorul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, inaintea meciului cu CSM poli Iasi, ca ar fi o performanta fantastica pentru formatia sa sa ajunga pentru al treilea an consecutiv in play-off-ul Ligii I. „E un meci de a intra in play-off sau de a nu intra.…

- Elevii resiteni care frecventeaza cursurile claselor intai vor avea parte si in acest an de lectii in cadrul „Scoala sigurantei Tedi”. Cei mici vor invata, in mod creativ, cum sa constientizeze pericolele care ii inconjoara, cum sa le evite si cum sa le gestioneze in cazul aparitiei lor. ,,Scoala sigurantei…

- Un asistent social ce activeaza in cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Mavromati a fost nominalizat pentru al treilea an consecutiv la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala. Raluca Sorlescu, cu o experienta de 12 ani, ii sprijina pe cei mai saraci dintre bolnavii ce ajung…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- Sportivul japonez a devenit primul patinator care reuseste sa castige de doua ori titlul olimpic, dupa americanul Dick Button, care a inregistrat performanta in 1948 si 1952. Medalia de argint a fost obtinuta tot de un japonez, Shoma Uno, cu 306.90 puncte. Pe locul trei s-a clasat spaniolul Javier Fernandez,…

- Japonezul Yuzuru Hanyu a castigat, sambata, pentru a doua oara consecutiv titlul olimpic la patinaj artistic, el obtinand un punctaj de 317.85 la JO de la Pyeongchang.Hanyu a obtinut 111.68 la programul scurt si 206.17 la programul liber, scrie news.ro. Sportivul japonez a devenit primul…

- Marti seara s-au disputat primele doua partide din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. La Torino, Juventus a remizat cu Tottenham, scor 2-2, iar la Basel, Manchester City a castigat cu 4-0. Juventus - Tottenham 2-2 (Higuain '2 si '9 - penalti / Kane '35, Eriksen '72) Basel - Manchester…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați va examina, saptamâna aceasta, un proiect de hotarâre cu privire la crearea Comisiei de ancheta pentru examinarea legalitații procedurii de alegere a președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe…

- Juniori DE VIITOR… Vasluienii au facut senzatie la editia a III-a a “Cupei Prieteniei” la fotbal. Dupa Sporting Juniorul Vaslui (2001) si Comstar Vaslui (2004), a venit randul juniorilor nascuti in anul 2003, de la LPS Vaslui, sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului. Trupa antrenata de Ionut…

- Chiar daca a fost pus la un moment dat sub semnul intrebari din cauza problemelor existente la club, prezentate pe larg in ediția de ieri a ziarului, meciul amical dintre Foresta și gruparea de Liga a III-a Sanatatea Darabani s-a disputat pana la urma conform programarii inițiale. Partida ...

- Ultramaratonistul Polgar Levente, prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie din lume, se antreneaza intens pentru a participa la intrecerea de la Cercul Polar, care va debuta in 9 martie.

- Pentru prima data in istorie, Philadelphia Eagles a castigat Super Bowl-ul, dupa 41-33 contra campionilor en-titre New England Patriots. Imediat succesul favoritilor in partida disputata la Minneapolis, fanii „vulturilor” iesit sa sarbatoreasca pe strazile din Philadelphia.

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…

- Deutsche Bank, cel mai mare grup bancar din Germania a anuntat ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Formatia FC Barcelona a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Valencia, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei.Golul a fost marcat de Luis Suarez, in minutul 67, anunța News.ro. Partida retur va ava loc la 8 februarie, la Valencia.Potrivit fcbarcelona.com,…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- "E mai usor cand joci dupa-amiaza, seara e mai dificil. Dar sunt fericit, e un vis devenit realitate, o poveste frumoasa care continua pentru mine. E ceva incredibil! Ii multumesc lui Marin, felicitari pentru...

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7 pe germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep este pentru prima data in finala Australian Open. “A fost foarte greu, tremur si sunt foarte emotionanta. Stiam ca acest…

- Reghecampf a caștigat cu Al-Wahda Supercupa Emiratelor Arabe Unite! E primul trofeu al antrenorului roman la arabi. Laurențiu Reghecampf a spart ghinionul și a reușit primul sau trofeu ca antrenor in zona araba. Cel mai aproape a fost de Liga Campionilor Asiei, unde a ajuns pana in finala cu Al Hilal …

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, apreciind ca Liviu Dragnea, "doar o umbra a lui Dady", a reusit sa obtina o noua majoritate in CEx prin oamenii care conduc interimar…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- A nins pentru al treilea an consecutiv in unul dintre cele mai fiebinti locuri ale planetei: desertul Sahara. Un episod rar de frig a adus zapada pe dunele de nisip de la marginea nordica a celui mai mare desert al lumii, intr-un sat din Algeria. In unele zone zapada s-a depus intr-un strat destul de…

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un weekend, relateaza luni AFP, citata…

- Simona Halep a dat lovitura la inceput de an! Romanca a castigat turneul de la Shenzen, dupa ce a invins-o cu 6-1, 2-6, 6-0 in finala pe Katerina Siniakova. Pentru trofeul de la Shenzen, Simona Halep va incasa 163.260 de dolari si va primi 280 de puncte WTA.

- Proiectul, ce se va derula pe o perioada de 7 ani, vizeaza dezvoltarea infrastructurii, dar și desfașurarea de programe ce urmaresc incluziunea sociala pentru locuitorii a trei zone defavorizate, din municipiul Sfantu Gheorghe. Asociația a fost inființata in luna octombrie 2017, cu scopul principal…

- Handbal Club Zalau a pierdut primele doua dispute de la “Cupa Consiliului Judetean Salaj”, jocuri in care s-a duelat cu SCM Craiova si HCM Ramnicu Valcea. Al treilea duel a avut loc impotriva lotului national de tineret, castigat cu scorul de 44 – 35 de formatia de la poalele Mesesului HC Zalau, HCM…

- La final de an, Simona Halep a analizat din postura de numar 1 mondial situatia banilor pe care i-a castigat din tenis, relatia cu Ion Tiriac si prima victorie in fata Mariei Sharapova. Dupa ce a castigat peste 20 de milioane de dolari din tenis, Simona spune ca nu mai este interesata atat de mult de…

- Compania Disney este lider in box office-ul mondial pentru al treilea an consecutiv, in 2017 depasind un prag de incasari de 6 miliarde de dolari, dupa ce, in 2016, a obtinut suma record de 7,6 miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com.

- Cinci persoane din judetul Constanta, dintre care doua minore, au fost prinse de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Prahova dupa ce au inselat prin metoda ”accidentul” mai multi batrani.

- Real Madrid a castigat finala Mondialului Cluburilor, dupa victoria la limita in fata brazilienilor de la Gremio Porto Alegre, scor 1-0. Unicul gol al partidei disputate in Abu Dhabi a fost reusit de Cristiano Ronaldo, in minutul 53. Portughezul a inscris cu o executie superba, direct din lovitura libera.

- Echipa Real Madrid a castigat Cupa Mondiala a cluburilor de fotbal, pentru al doilea an consecutiv, o premiera in istoria acestei competitii, invingand cu scorul de 1-0 formatia braziliana...