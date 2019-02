Tiberiu Dobre, Samsung: in 10 ani vom avea tehnologii pe care nu le putem intelege acum!

Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele sociale ne-au oferit o perspectiva intima a vieții celor mai de succes oameni. Putem vedea cand mananca micul dejun, in ce fel se mențin in forma și cum se trezesc, conform indy100. Ora de dește...

- Tariceanu nu s-a referit direct la amnistie și grațiere, dar a folosit teza momentului zero utilizata in trecut de susținatorii acestor masuri, printre care Liviu Dragnea, Darius Vilcov, Florin Iordache sau Catalin Radulescu. ”Daca ei (Opoziția și președintele Iohannis – n.red.) nu vor sa o faca,…

- Sunt dispuși la depresie, anxietate, comportament delincvent, tentative de suicid. Acestea sunt pericolele identificate de psihologul Lorena Florina Țirtea, de la Asociația Consiliaris, in randul adolescenților. Iar atunci cand este vorba despre copiii speciali, cum sunt mulți dintre cei de la Liceul…

- La Senat s-a depus o solicitare de acceptare a urmarii penale pentru o persoana, președintele Senatului. Am așteptat un vot. Parlamentul, controlat de majoritate, a considerat ca un termen rezonabil este in jur de doua, trei luni. Au amanat pana in sesiunea din primavara. Putem sa ne inspiram”, a…

- Tanara in scaun cu rotile a candidat la alegerile locale din 2016 pe lista Partidului Mișcarea Populara, pe a doua poziție. Raluca Popescu nu iși poate folosi nici membrele superioare, nici pe cele inferioare și are nevoie de ajutorul mamei pentru fiecare mișcare. A acceptat provocarea pentru a da…

- In sedinta ordinara de astazi a Consiliului Local Craiova, unul dintre consilierii din opozitie, Marian Vasile (foto), a ridicat problema traficului din Craiova, care duce la producerea a tot mai multe accidente rutiere, unele chiar grave si soldate cu decese. Pietonii sunt, ...

- "In Codul muncii exista o reglementare a unui salariu minim pe economie. Guvernul a modificat prin ordonanta de urgenta aceasta reglementare si a spus ca exista posibilitatea mai multor salarii minime pe economie. Dar putem spune ca marirea salariului minim pe economie in mod diferentiat nu este…

- Concursul pentru ocuparea postului de medic reumatolog la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamț s-a desfașurat luni, 19 noiembrie, la București. Au fost doi candidați inscriși, dr. Elena Presura și dr. Constantin Vlad Ilaș, dar la concurs s-a prezentat doar unul, care a și caștigat. Proba scrisa…