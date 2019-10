Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru cantarețul Tiberiu Ceia. In varsta de 79 de ani, indragitul interpret este acum in doliu, dupa ce soția lui a murit. Anca Ceia s-a stins miercuri, pe 2 octombrie, dupa o lupa indelungata cu o boala nemiloasa.

- Maria Loga a publicat o fotografie cu Nicu, un tanar cantaret, insa nu a dezvaluit si ce s-a intamplat cu acesta, scrie spynews.ro. Oamenii au reactionat rapid si i-au transmis condoleante, fiind socati de faptul ca artistul a murit atat de tanar. Citeste si DOLIU IN MUZICA ROMANEASCA. Bogdan…

- Situatie complicata la Vaslui! Oamenii sustin ca apa de la robinet este cancerigena si - culmea - varianta este sustinuta de unele autoritati locale. Argumentul forte este ca apa ajunge in casele oamenilor prin niste conducte facute din azbest, desi acest material a fost interzis prin lege.

- Cel putin sase excursionisti au ramas fara apa in timpul unei drumetii in muntii din apropierea orasului Malibu, in vestul comitatului Los Angeles. Grupul a solicitat asistenta in jurul orei locale 16:00 (23:00 GMT), acuzand epuizare din cauza caldurii si deshidratare, a indicat politia.Un…

- Doliu la TVR Iasi. Unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune a murit intr un cumplit accident de motocicleta. Tudor Cristian Axinte avea 53 de de ani, iar ieri, alaturi de sotia sa, Simona, plecase la plimbare pe motocicleta.In satul Balteni din comuna Probota, barbatul avea sa piarda controlul…

- Doliu în lumea desenului animat, a murit "vocea" unuia dintre cele mai iubite personaje! Russi Taylor, cea care a fost vocea lui Minnie Mouse în ultimele trei decenii, a murit în California la 75 de ani, a informat duminica compania

- O tragedie dubla a avut loc ieri seara in localitatea Bruere di Rivoli, din apropiere de Torino. Alfredo Carbone, in varsta de 75 de ani, a suferit un infarct. Soția lui, Lina, a sunat imediat la ambulanta. Cand au ajuns la fata locului, pompierii n-au avut ce sa faca decat sa constate decesul batranului…

- Soția barbatului care a fost omorat in parcul din Faget, de catre Ionel Boldea, a murit, astazi, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a stat in coma mai multe zile. Femeia se afla, miercuri dimineața, impreuna cu soțul sau in parcul din Faget, cand cei doi au fost atacați și batuți…