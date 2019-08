Stiri pe aceeasi tema

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 6 mondial si principalul favorit al turneului ATP de la Washington, dotat cu premii totale de 1.895.290 de dolari, s-a calificat in semifinalele competitiei, dupa ce a dispus vineri in doua seturi, 7-5, 6-0, de francezul Benoit Paire, cap de serie nr. 10. In penultimul…

- Punct epic in optimile de finala ale turneului de la Washington. Frances Tiafoe si Daniil Medvedev au fost protagonistii unui schimb de mingi cum se vede mai rar, rusul castigand intr-un moment cand oponentul sau se astepta mai putin.

- Monica Niculescu (31 de ani, 113 WTA) joaca in turul doi de la Wimbledon cu belgianca Elise Mertens (23 de ani, 21 WTA). Partida se joaca astazi, dupa ora 15:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Meciul dintre Monica și Elise este programat al doilea pe terenul 15, dupa intalnirea…

- Pagina oficiala de Facebook a Campionatului European under 21 a prezentat, dupa victoria obtinuta de tricolori in meciul cu Anglia, scor 4-2, mai multe imagini cu bucuria jucatorilor, cu mesajul: “WOW! Romania”.

- Cardi B a fost protagonista unor momente de tot rasul, in timp ce susținea un concert in Tennessee. Salopeta colorata pe care a purtat-o nu a mai facut fața presiunii posteriorului gigantic și s-a transformat in cel mai mare dușman al artistei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi, la Cluj-Napoca, la o intalnire cu autoritațile locale din regiune și la lansarea volumului „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”. Citește și: Banca Naționala trage un semnal de ALARMA, in plina campanie: vești proaste pentru Guvern…

- Formația antrenata de Mihai Silvașan a facut un meci mult mai bun fața de jocul de duminica și a avut parte de un Alhajii Mohammed în mare forma. Veteranul echipei nu a fost utilizat în ultimele patru meciuri, dar în meciul cu Oradea a demonstrat ca înca este un jucator de…

- Anul 1944 a adus inceputul sfarsitului pentru o Romanie normala. Conducerea de la Kremlin, cu binecuvantarea celor de la Londra si Washington, a debarcat grupele de asalt de pe tancuri pentru a asigura comunizarea tarii. Agentii noului regim erau ridicol de putini pentru munca grea de formare a omului…