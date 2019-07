Stiri pe aceeasi tema

- Este o alta zi de doliu in Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. In fața porții casei criminalului, oamenii continua sa aprinda lumanari și sa aduca flori in memoria celor doua victime ale barbatului.

- Momentele emotionante continua la poarta casei lui Gheorghe Dinca, acuzat de omorul a doua fete. La poarta, oamenii au facut un adevarat altar in memoria victimelor, iar un barbat care a adus o coroana de flori a spus ca suntem cu toții vinovați de cele intamplate, conform Mediafax.Oamenii…

- Parintii celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca au venit duminica in fata casei barbatului din Caracal, imediat dupa ce au aflat ca acesta si-a recunoscut faptele. In strada se afla mama si bunica Luizei Melencu, dar si mama Alexandrei Macesanu. Familiile fetelor isi striga durerea…

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

