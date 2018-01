Ti se topeste inima cand ii vezi impreuna! Dovada ca Sebastian Rulli si Angelique Boyer sunt facuti unul pentru altul

Stiri pe aceeasi tema

- O tradiție, reuniunea cetelor de juni din satele din jur-imprejurul Saliștii, care iși prezinta straiele tradiționale și jocurile strabune an de an, in ziua a patra dupa Craciun, a avut loc sub un cer placut și o temperatura blanda. Cateva imagini luate in mijlocul publicului, care ar trebui sa fie…

- Diana Gureșoaie este protagonista celei mai tari tradari din lumea mondena. In timp ce iubitul ei se afla in spatele gratiilor, diva a decis sa-si petreaca sarbatorile in compania unui alt barbat.

- Nu avem nevoie de noroc, talent sau experienta in bucatarie pentru a obtine o friptura de porc frageda si suculenta! In schimb, avem nevoie doar de rabdare, deoarece acest tip de mancare demonstreaza cat de important este modul in care este preparata.

- "Este dovada statului paralel. Nu am fost informat de interceptari. Președintele este o marineta. Iohannis face greșelile lui Traian Basescu", a zis șeful Senatului. știrea se actualizeaza

- Bolile oncologice și cele de inima iși disputa primul loc in ceea ce privește cauza de deces in randul populației. Deși de fiecare data se vorbește de prevenție, nu de puține ori se ajunge la medic atunci cand bolile oncologice au depașit stadiul incipient.

- Polițiștii spun ca Cristea Andrei, in varsta de 18 ani, a gasit un portofel pe strada și nu s-a gandit nici o clipa sa-l pastreze. El a mers imediat la Politie pentru a-l preda si a fi gasit proprietarul. Portofelul continea o importanta suma de bani, atat in lei cat și in euro și actele de…

- Inima lui Alice, pe instagram, a mers astazi la Adi Hadean. “A venit si momentul in care trebuie sa recunosc, oficial, ca marimea conteaza! #24centimentri este fix cat trebuie daca vrei sa ramai plina de inspiratie si in bucatarie! #24centimetri, atat trebuie sa aiba aceasta scula indispensabila in…

- Cu siguranta va reamintiti de cantaretul Salvador Sobral, care a castigat concursului Eurovision 2017. Potrivit presei portugheze, a fost supus, vineri, unui transplant de inima la spitalul Santa Cruz din Lisabona.

- Ministerul Consultarii Publice și Dialogului Social (MCPDS) prezinta principalii pași de urmat pentru demararea și incheierea procesului de negociere a contractelor colective de munca. In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, angajatorii trebuie sa inițieze negocierea contractelor colective…

- Emanoil Pripon Asociația Colecționarilor din Salaj a emis o noua medalie aniversara, dedicata implinirii a 500 de ani de la Reforma lui Luther. Medalia a fost emisa la inițiativa domnilor Emanoil Pripon, Michael Werner și Lugosi Daniel, membri ai Asociației Colecționarilor din Salaj. Medalia poarta…

- "Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor in economie. Potrivit INS, investitiile nete din trimestrul III au fost cu 10,3% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016. De asemenea, investitiile din primele noua luni ale anului 2017 au fost in crestere cu 3,6% comparativ cu aceeasi…

- Pe Florin Tanase il stim cu totii. Ca suntem sau nu fani ai celor de la FCSB sau Steaua, cu totii il cunoastem pe atacantul ce a ajuns in vara anului trecut la clubul patronat de Gigi Becali. Numai ca putini stiu cine este frumoasa bruneta cu care Florin Tanase traieste o frumoasa poveste de dragoste.…

- Brazi din capace de bere sau de suc, din CD-uri, din roți de biciclete, pahare de plastic de unica de folosința sau din alte materiale reciclabile. Este ideea unor tineri voluntari care vor sa-și expuna operele in Piața Libertații din Timișoara și sa salveze astfel brazii de peste 15 metri impodobiți…

- Conducea pe drumurile Europei in cautarea unui trai mai bun, insa se va intoarce acasa in sicriu. Un tanar si-a pierdut viata intr-un groaznic accident rutier produs in Germania. Calin Galdean in varsta de 31 de ani era din Sebeș și lucra ca șofer profesionist. Nenorocirea a lovit la inceputul saptamanii,…

- Au trecut trei luni de cand Fulgy s-a despartit cu mare tam-tam de Ina, tanara de care se arata foarte indragostit si pe care o ceruse de sotie ( VEZI AICI mai multe detalii), iar in tot acest timp s-a bucurat din plin de viata de burlac. ( CITESTE SI: Dovada ca a renuntat definitiv la fiul Clejanilor!…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii cu lansarea a doua piese: “Inima” cu videoclip in colaborare cu Delia și “Animal de prada”. “Inima” este inclusa pe albumul “Antiexemplu” și a fost prezentata publicului in premiera, in aceasta varianta cu Delia, la show-ul Carla’s Dreams de la Arenele Romane, la fel…

- Șoferul care a provocat marți seara un accident soldat cu șase raniți, in Buzau, a reușit “performanța”, la doar 19 ani și cu o experiența de doar cateva luni in conducere, sa-i fie reținut permisul, dar și dovada primita ulterior care-i dadea voie sa mai circule 15 zile. Tanarul din localitatea Ramnicelu…

- Cristina Stamate a trait clipe teribile in timpul operației pe care a suferit-o, cand inima i-a fost oprita timp de doua ore. Actrișa Cristina Stamate urmeaza sa fie inmormantata miercuri, 28 noiembrie 2017. Ceremonia va avea loc la Cimitirul Bellu din Capitala. In ultimii doi ani, renumita actrița…

- LEU: Acești nativi se vor indragosti inca din primele zile ale anului 2018 sau chiar in noaptea dintre ani. Leii vor trai intens orice moment, vor rade cu pofta și inima o sa le bubuie in piept de fericire. Daca pana acum ai zburat din floare in floare sau pur și simplu nu te-a atras…

- Vicepreședintele PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, critica in termeni foarte duri incompetența Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii, care, in aproape 10 ani, nu a reușit sa finalizeze lucrari ramase, de doar 15%, la Centura Municipiului Suceava. „Anul viitor vom sarbatori 100 de…

- Am cunoscut-o grație telenovelei ”Teresa”, in cadrul careia a jucat rolul principal alaturi de actorul Sebastian Rulli, cel care ii e in prezent partener de viața. Ei bine, de atunci, au trecut șapte ani, timp in care Angelique Boyer și-a schimbat aspectul fizic. Așa arata in celebra telenovela foto:…

- „HG 688/2017 intra in vigoare la 18 noiembrie 2017 (la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial), data la care HG 622/2004 isi inceteaza aplicabilitatea”, se arata intr-un document al Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania (APMCR). Fata de prevederile…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, ii propune spicherului democrat, Andrian Candu, ca guvernarea sa se schimbe cu locurile cu opoziția, fiindca prima ar fi „in impas, impotenta și depașita”. Reacția vine dupa ce Andrian Candu i-a reproșat Maiei Sandu astazi ca „joaca rolul…

- Mesajul lui Dan Teodorescu pentru Liviu Dragnea. Trupa TAXI a susținut un concert in Beraria H – marți, 14 noiembrie – un adevarat majorat al uneia din cele mai „iubibile” trupe din Romania. Formația a sarbatorit, altfel, 18 ani de la inființare printr-un show memorabil, un concert sincer, nonconformist…

- Cateva artefacte din ceramica din urma cu 8.000 de ani, descoperite recent, dezvaluie cand au inceput oamenii sa fie interesați de vin. Epoca de piatra, de acum 8000 de ani s-a bazat, in mare parte, pe agricultura. Oamenii iubeau strugurii, in special, drept dovada ca obiectele de ceramica erau decorate…

- Programul secret de guvernare Marea cavalcada PSD-ista de supunere a moșiei naționale continua pe repede inainte. Azi-maine, ne vom trezi ca pe fiecare insula și pe fiecare grind a rasarit cate un cazinou, sau macar cate un modest stabiliment de pierzanie intemeiat pe alcool și pacanele. Dar aceasta…

- Anii petrecuti in Franta au facut-o pe o tanara romanca sa se indragosteasca de lavanda, iar la un moment dat, a decis sa revina in tara, locul in care se simte libera si linistita. Dupa mici cautari ea a gasit locul perfect, unde in care si-a construit un adevarat tinut cu parfumul plantei mov care…

- Cand vremea s-a racit și toamna ploioasa bate mereu la ușa, ce merge mai bine decat o porție fierbinte de cartofi țaranești cu gogoșari in sos de roșii? Noi te invațam cum sa prepari adevarate delicii culinare cu care sa iți rasfeți prietenii și familia!

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, s-a întâlnit astazi cu ministrul Afacerilor Externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, aflat într-o vizita oficiala la Chișinau. Liderul democraților i-a relatat oficialului leton despre succesele înregistrate…

- Victor Cornea, cunoscut si ca ”baiatul lui Iohannis”, dupa ce a fost fotografiat alaturi de seful statului, pe un teren de tenis, a inceput o frumoasa poveste de dragoste, insa nu cu Sorana Cirstea, apropiere de care va povesteam AICI , ci cu fiica cea mica a lui Mircea Rednic. (VEZI SI: Mircea Rednic…

- Stresul, alimentatia nesanatoasa, lipsa miscarii sunt doar cativa dintre factorii care ne imbolnavesc si ne afecteaza sanatatea. Medicii spun ca in utimii ani a crescut numarul pacientilor care sufera de afectiuni cardiologice si a scazut pragul varstei persoanelor care acuza ...

- Facebook a implementat in ultima vreme o noua funcție pentru paginile oficiale ale vedetelor sau echipelor de fotbal, aceea de a aparea in mod public pe profil numele persoanei care administreaza contul. Asta s-a intamplat și pe pagina oficiala de Facebook a celor de la FCSB. In dreptul rubricii "membrii…

- Dorul o omoara pe Ada. Parca nici nu mai știe cum arata fiul ei și tremura de frica la gandul ca baiețelul pe care ea l-a purtat in pantece ar putea ajunge peste hotare, departe de brațele sale.

- Mihaela Florina Focica, inspector judiciar care a facut parte din echipa de control la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), a afirmat miercuri in cadrul Secției pentru procurori a CSM ca in prezent imaginea Inspecției Judiciare este "praf". "Cert este ca pe toata perioada…

- In fiecare zi fara sa realizezi, faci anumite greșeli care iți afecteaza buna funcționare a sistemului cardiovascular. Iata care sunt și cum le poți evita, scrie clicksanatate.ro. Pentru o...

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, solicita Senatului un punct de vedere referitor la ”exercitarea atributiilor de serviciu” de catre Mihai Gotiu, pe care il acuza ca i-a prejudiciat dreptul la imagine. Solicitarea lui Palada vine dupa ce acesta l-a agresat pe Gotiu intr-o…

- Adrian Cristea nu pierde vremea atunci cand e vorba de iubit! Fostul fotbalist a ”marcat” din nou, de data asta ”tinta” este o bruneta focoasa, pe nume Codruta. Relatia celor doi pare ca prinde avant, ”Printul” laudandu-se prietenilor cu noua cucerire.

- Harlem Gnohere l-a vrajit pe Gigi Becali dupa cele doua goluri marcate in victoria din deplasarea de la Hapoel Beer Sheva, scor 2-1. Patronul roș-albaștrilor i-a promis o prima speciala atacantului francez și spune ca le va oferi și jucatorilor prime, dar la ultima etapa din Europa League. "Gnohere…

- Potrivit asociației Bistrița Civica, primaria a decontat bani pentru un șopron inexistent de la partia de schi. Suma decontata nu a fost deloc nesemnificativa, ajungand la jumatate de milion de lei. Dovada asociației sunt o serie de fotografii.

- Mihai Constantinescu a avut, in urma cu cateva zile, o operație complicata pe inima. Acesta și programase aceasta operație inca de acum cateva luni. Dupa șase ore in care medicii s-au zbatut sa ii readuca sanatatea inapoi, acesta s-a intors in mainile medicilor, dupa ce a facut hemoragie.

- Cum se imbraca Elena Basescu la nunți și botezuri Elena Basescu și-a remodelat silueta intr-un mod uimitor dupa cele doua sarcini. Fiica fostului președinte s-a ambiționat, a ținut dieta și a facut mult sport, aproape zilnic mergand la sala, astfel ca in prezent are o silueta de adolescenta, parca mai…

- Voq.ro Alex Mladin lanseaza piesa si videoclipul „Isi ascunde inima“ Alex Mladin, finalist X Factor 2016, lanseaza primul single din cariera, „Isi ascunde inima“, care este insotit de un videoclip regizat de Anthony Icuagu. Prima piesa a lui Alex Mladin vorbeste despre o relatie in care cei doi parteneri…

- Printr-o ordonanța de urgența aprobata saptamana trecuta, Guvernul va permite restituirea taxei de mediu chiar daca nu exista dovada plații. Aceasta modificare vine in sprijinul persoanelor indreptatite sa li se restituie taxa de poluare, taxa pentru emisii poluante si timbrul de mediu.

- Minerul ranit joi la Mina Lupeni si adus la Spitalul Floreasca din Capitala a decedat. Advertisement Minerul internat la Spitalul Floreasca din Bucuresti a decedat la spital, pe fondul unor probleme renale grave, a declarat liderul Sindicatului Muntele din Valea Jiului, Darius Campean, titreaza News.ro.…

- Cei care au achitat taxa de mediu, taxa pe emisii poluante și timbrul de mediu, dar nu mai au dovada plații iși vor putea recupera mai ușor banii achitați Fondului de Mediu pentru ca angajații ANAF vor accesa proria baza de date de unde vor afla daca acestea au fost achitate. De asemenea, și pentru…