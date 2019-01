Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Calcutta, India, in varsta de 38 de ani, a șocat intreaga țara dupa ce a trait, timp de 18 zile, cu cadavrul mamei sale in casa. Maitreya Bhattacharya, in varsta de 38 de ani, din...

- La actiunea caritabila va participa personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Justitie, un politist local brailean, dar si cativa sportivi din Braila si Galati.

- Un roman care sustine ca are cancer in faza terminala, Vasile Margineanu in varsta de 34 de ani, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare in Regatul Unit, dupa ce si-a injunghiat iubita pe care o suspecta ca are un amant.

- Vasile Margineanu iși va petrece ultimele zile din viața la inchisoare! Bolnav de cancer, barbatul a fost condamnat la șapte ani de pușcarie in cursul zilei de vineri, in Marea Britanie. Acesta a atacat-o pe partenera de viața și pe cel despre care era convins ca este amantul tinerei. Procurorul a notat…

- Cantaretul Devin Lima, membru al trupei pop americane LFO, cunoscuta pentru hitul "Summer Girls" (1999), a murit la varsta de 41 de ani, din cauza unui cancer al glandelor suprarenale, potrivit Rolling Stone.

- Studiile arata ca alaptatul prelungit și sarcina la o varsta inaintata scad riscul de cancer la san. S-a dovedit faptul ca femeile care așteapta cel puțin pana la varsta de 28 de ani pentru a avea primul copil, reduc șansele de a face cancer la mamar cu 60%. Cercetatorii au constatat ca alaptarea are,…

- Oamenii din Stow, Ohio, au decis sa ii faca o surpriza lui Keith Burkett care este posibil sa nu mai traiasca pana pe 25 decembrie. Keith, 12 ani, sufera de o forma rara de cancer la cap, coloana vertebrala și ficat, iar medicii se tem ca baiețelul nu va prinde sfarșitul anului, potrivit Daily Mail.…

- Cunoscutul star TV Simon Cowell a donat 50.000 de lire pentru un baiețel care are cancer și i-a incurajat și pe alții sa faca la fel, scrie protv.ro.„Acest baiețel are patru ani și are nevoie de bani pentru a merge in America și a primi ajutor. Vreau ca și voi sa mergeți pe pagina unde se strang…