- Zeci de mesaje emoționante au fost postate pe rețelele de socializare, dupa anunțul morții tanarului Daniel Toma. „Nu imi vine sa cred ca s-a intamplat așa ceva! De ce eu am scapat și tu ne-ai lasat cu durere in suflete, nu te pot uita niciodata, mereu imi spuneai ca viteza ucide,…

- SFANTUL NICOLAE, sarbatorit de creștinii in 6 decembrie, este unul dintre cei mai cunoscuti si mai iubiti sfinti ai crestinatatii. In credința populara Sfantul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazește soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge…

- Patru dintre locuri sunt disponibile pe sos. Arcu nr. 10, iar drept de participare au locatarii din blocurile Z17 si Z18. Alte trei locuri de parcare sunt pe str. Costache Negri nr. 62, iar la procedura sunt invitati cei care locuiesc in blocurile C1 si C2, precum si alte persoane care fac dovada ca…

- O mama care si-a pierdut fetita de opt ani intr-un accident i-a donat organele ca sa salveze alte vieti. "Emilia va trai prin alt copil", spune plangand mama copilei. Inima fetitei va bate in pieptul unui baietel de 10 ani, care asteapta de 3 ani operatia salvatoare, ultima lui sansa sa traiasca.

- TNL Targoviște a sarbatorit Hallowween printr-un protest neobișnuit al dovlecilor. Tinerii liberali au plasat dovleci cu mesaje in versuri langa Post-ul Halloween original! TNL Targoviște a amplasat dovleci cu mesaje, langa obiective in ruina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La orice durere in piept, oamenii se panicheaza, caci o pun pe seama inimii. Insa, nu orice durere toracica inseamna o durere la inima, atrage atentia specialistii. Iata cand este cazul cu adevarat sa te lasi pe mana medicilor.

- Durere de nedescris pentru apropiatii lui Bogdan ChiroxcE, cantEretul din Iaxi care a murit joi searE, aproape decapitat. Cei care au ajuns la fata locului ii aczE pe proprietarii terenului cE au pus lantul pe care bErbatul nu l-a vEzut.