- Copiii si profesorii Liceul Teoretic Baptist din Bocsa, judetul Timis, au trait momente grele in aceasta dimineata. Teodora Penescu, o copila in varsta de doar noua ani, a murit in urma unui cumplit accident de circulatie, provocat de un sofer care facea live pe Facebook.

- Telefonul la volan continua sa curme vieti. O fetita de noua ani si un barbat au murit, iar alte patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier, produs in judetul Timis din Romania.

- Andrei Savu, baiețelui in varsta de 10 ani, ranit grav in accidentul de pe DN (E85) Focsani - Adjud, in zona localitatii Haret, judetul Vrancea, a murit marți, la doua zile dupa impactul devastator.

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident a fost implicat un autoturism, in care se aflau 3 persoane (2 adulti, barbați si un copil de 12 ani). In urma impactului, cele 3 persoane au fost aruncate din autoturism. La locul intervenției s-au deplasat…

- Accident de circulatie vineri, pe strada Traian. O soferita in varsta de 28 de ani nu a adaptat viteza si nu s-a asigurat la schimbarea benzii ti a intrat cu masina in 4 autoturisme parcate. ”Conducatoarea auto circula la volanul masinii, pe strada Traian, pe banda a doua si a vrut sa schimbe directia…