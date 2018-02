Ți-i mai amintești? Ce mai fac băieții de la Gaz pe Foc? Cu siguranța ne amintim de cei baieții care faceau furori in anii 90 cu trupa Gaz pe Foc. Ei bine, iata ce mai fac aceștia la peste 20 de ani de la destramarea formației. S-au lansat sub numele Gaz pe Foc și au cucerit publicul cu melodia Adio ale carei versuri și acum ni le amintim și le fredonam. Daca inițial formația a fost compusa din trei membri, intre timp aceștia s-au mai schimbat și la un moment dat au cantat chiar in formula de cinci. Insa, dupa ce s-au desparțit, fiecare s-a indreptat pe alt drum, total diferit de cariera artistica cu care ne obișnuisera. Lucian Viziru, dupa cum bine… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- Simona Halep a jucat ora și jumatate mai mult decat Caroline Wozniacki la Australian Open, iar oboseala poate juca un rol esențial in finala programata sambata, de la ora 10:30 (Romania), pe Rod Laver Arena. In cele șase meciuri disputate pana in finala, numarul 1 WTA a stat pe teren 11 ore și 30 de…

- Atlantic 4, primul echipaj din România care a participat la Talisker Whiskey Atlantic Challenge a ajuns pe 21 ianuarie în portul din Antigua dupa 38 de zile, 14 ore și 32 de minute de vâslit, doborând astfel recordul cursei pentru categoria la care au participat (44 de zile).…

- Otilia a lansat "Frunze", o piesa in limba romana, produsa in studioul JHaps Records, de catre Andrei Murariu (orchestratie), Stelian Savu (muzica&versuri) si Claudiu Pal (mix&master). Tema piesei este iubirea neimpartasita, iar versurile exprima sentimentul de goliciune si amaraciune dupa…

- Pe cand Ionel Arsene era reținut și aștepta verdictul instanței de la Bacau, in Neamț, a inceput o adevarata morișca a negocierilor. Mai multe personaje, aparent scoase in afara jocului politic, au avut intalniri prin diverse crașme, au facut pronosticuri și calcule de viitor. Majoritatea covarșitoare…

- Propunerea lui s-a bucurat de un succes pe care nici el nu l-a anticipat, astfel incat, in ultimii ani, 21 ianuarie a devenit Ziua mondiala a imbratisarilor, fiind celebrata si in Canada, Germania, Suedia, Anglia, Rusia, Bulgaria, conform http://www.nationalhuggingday.com/. Ziua mondiala a imbratisarilor…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, printre care si Romania, au avertizat joi mai multi specialisti. Aceste aplicatii "clone", care…

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Al Doilea Razboi Mondial a fost cel mai mare conflict armat din istorie si a facut zeci de milioane de victime. Printre cei care au luptat in razboi se numara si actori celebri, precum Clark Gable, James Doohan si James Stewart. Gable, cunoscut in special pentru rolul principal din filmul „Pe aripile…

- O bolnava de cancer din comuna Branișca a fost abandonata de șoferul ambulanței care trebuia s-o duca acasa la birtul din satul Boz. Oamenii aflați acolo, la baut, s-au straduit sa-i gaseasca femeii un adapost, pana cand ar fi venit rudele s-o ia acasa. Fiul femeii locuiește intr-o zona retrasa,…

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.…

- Un vrancean a murit, iar alți trei au fost raniți intr-un accident produs la finele saptamanii trecute in Ungaria. „Din ce mi-a povestit o ruda, Ion Negoița, in varsta de 47 de ani, și-a pierdut viața in urma accidentului. La volan se afla fiul sau, Ilarion Negoița, de 23 de ani, el a suferit…

- Ana Munteanu, originara din Chisinau, care a cistigat „Vocea Rominiei”, a lansat, vineri seara, la scurt timp dupa finala concursului, prima ei piesa, intitulata „Masti”. {{260649}}Tinara si-a lansat piesa „Masti” alaturi de Universal Music Romania. Single-ul ei de debut este compus de catre Roland…

- Intr-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN) se arata ca in urma consultarii publice privind rolul temelor pentru acasa, organizate de Minister și Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE), desfașurata in perioada 07 – 20 noiembrie, au participat, completand…

- Peste 70 la suta dintre elevi si parinti considera ca profesorii dau prea multe teme pentru acasa, care sunt obositoare si duc la neliniste, ingrijorare si stres, arata un studiu online realizat de Ministerul Educatiei Nationale. Conform acestuia, temele sunt in general considerate utile, insa sunt…

- Un taximetrist din Timișoara a reușit sa puna o pata pe obrazul intregii bresle, ce nu poate fi scoasa cu nici o soluție. Barbatul a fost solicitat de un brancardier de la Spitalul CFR pentru a duce acasa o femeie in varsta de 82 de ani, ce fusese externata. Nu se știe ce s-a intamplat exact in taximetru,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia cu 27-28. In partida de la Leipzig Cristina Neagu a marcat de 13 ori, dar fetele noastre au primit un gol in ultima secunda de joc. “Cehia a fost…

- Canadianul Ted-Jan Bloemen și japoneza Nao Kodaira au stabilit doua noi recorduri mondiale la patinaj viteza, cu ocazia etapei de Cupa Mondiala de la Salt Lake City (Utah), informeaza AFP. Bloemen, nascut in Olanda, a fost inregistrat la 5.000 m masculin cu timpul de 6min.01sec.86/100, imbunatațind…

- Franța a invins Ungaria, scor 29-26, și s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal din Germania. Intr-o sala de 6.000 de locuri, la primul meci din "Leipzig Arena", abia daca s-au strans 2.000 de spectatori duminica seara. Cațiva francezi, puțin mai mulți maghiari, in…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Ambasadorii a noua state au "impartasit", in cadrul intalnirii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "opiniile si preocuparea lor" cu privire la proiectul de legi privind reforma justitiei dezbatut in Parlament, precizeaza un comunicat de presa al Ministerului Justitiei.Reprezentanti diplomatici…

- Guvernul german ofera migranților carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca aceștia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anunțat noul program care se va numi „Țara Ta, Viitorul Tau, Acum!” și va dura pana pe 28 februarie anul viitor.…

- Ziua Naționala va fi sarbatorita în toata țara. Însa parada de 1 decembrie din București se anunța a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu o desfasurare impresionanta de forte, informeaza Realitatea TV Potrivit programului, parada militara din Capitala va începe…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…

- Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, anunta inaugurarea oficiala a sediului din Brasov, unde in prezent activeaza sase persoane, urmand ca in perioada urmatoare compania sa extinda echipa cu inca 20 de specialisti in software si digital marketing, pe toate nivelurile…

- De la inceputul anului scriu aici despre faptul ca Romania se confrunta cu un deficit pe piata muncii si ca acest deficit va creste in anii ce vor veni. Cauzele sunt clare si le-am mai detaliat: incapacitatea sistemului de Educatie de a pregati absolventii pentru piata muncii (la pachet cu…

- Este o traditie la Universitatea Emanuel ca absolventii aflati in toate colturile lumii sa doneze ciocolata inaintea sarbatorilor de iarna, pentru a fi vanduta la cel mai dulce eveniment al anului: Chocolate Season. Asa s-a intamplat si in acest an. Pe standurile amenajate la Universitatea…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție in primavara anului viitor. Acum, cei doi și-au anunțat logodna și au aparut in public pentru prima oara de la marele anunț. A fost ocazia pentru ca actrița sa-și arate inelul de logodna primit din partea viitorului ei soț. Prințul Harry nu a oferit…

- Gruparea terorista Stat Islamic ameninta cu atacuri teroriste in pietele de Craciun, de sarbatori. Mesajele, scrise in franceza, engleza si germana, au fost distribuite prin intermediul unor aplicatii de mesagerie. ISIS ameninta ca va comite atacuri teroriste in Marea Britanie, Franta si Germania, potrivit…

- La sarbatoarea de 1 Decembrie, printre sutele de soldați care vor defila prin centrul Bucureștiului se va numara și un contingent al Armatei Nationale a Republicii Moldova.Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de…

- Luni s-a dat startul in Openul International al Romaniei, cea mai importanta competitie internationala organizata anual de Federatia Romana de Sah. Datorita sprjinului Consiliului Judetean Alba si al celorlalti parteneri locali, si editia din acest an se desfasoara la Alba Iulia, la competitie participand…

- E o perioada plina pentru Carla’s Dreams. Baieții tocmai au lansat piesa ”Formula Apei”. Este al treilea single lansat in ultima luna și jumatate. ”Un text scris greu, o piesa aproape nedorita”, așa descrie Carla’s Dreams noua piesa.

- Adriana Tillich, instructor de dansuri si antrenoare de fitness, este stabilita de 21 de ani in Germania. Cu toate acestea, an de an, revine acasa, iar soțul ei, un neamț autentic, s-a andragostit de țara noastra.

- În Rusia doresc sa pastreze termenul de „Marele razboi patriotic”, inventat pentru a ascunde faptul ca rușii au fost implicați aproape doi ani în pregatirea razboiului inițiat de catre Germania nazista, transmite zn.ua. Ministerul rus de Externe a comentat înlocuirea…

- Voq.ro Feli a lansat primul ei album: „Eu sunt Feli” Feli a lansat primul ei album, „Eu sunt Feli”, in cadrul unui eveniment impresionant si foarte emotionant, alaturi de peste 150 de invitati la Teatrul Metropolis si 180.000 de oameni live pe Facebook. Primul album al artistei, care este deja pe locul…

- Piata internationala de canabis va atinge 31,4 miliarde de dolari pana in 2021, potrivit noului raport realizat de Brightfield Group, o firma de cercetare a pietei de canabis, arata Forbes. In prezent piata este estimata la valoare de 7,7 miliarde de dolari, si se estimeaza ca piata va creste…

- Cristina Balan a lansat primul ei single, „Sertar cu amintiri”. In urma cu un an, artista a caștigat Vocea Romaniei, iar de atunci nu a mai lansat nicio piesa. Cristina Balan e in culmea fericirii. Dupa multa munca și zile triste, artista a reușit in sfarșit sa lanseze piesa Sertar cu amintiri. Cristina…

- Federatia Romana de Tenis a decis ca partida de Fed Cup dintre Romania si Canada, din primul tur al Grupei Mondial ll, din 10-11 februarie 2018, sa aiba loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, in trecut, alte doua confruntari, in 2016, cu Cehia si Germania. „Ne bucuram ca putem…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) organizeaza, in perioada 7 - 20 noiembrie 2017, o consultare nationala privind regimul temelor pentru acasa. Demersul se adreseaza atat profesorilor, cat si elevilor li parintilor copiilor din invatamantul primar, gimnazial…

- România va întâlni Canada la Cluj-Napoca, în turul 1 al Grupei Mondiale II, din 10-11 februarie 2018. Meciurile se vor disputa la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, care a mai gazduit alte doua întâlniri ale echipei de Fed Cup a României,…

- Meciul dintre echipele feminine ale Romaniei și Canadei, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, se va desfașura in zilele de 10 și 11 februarie 2018 in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, a anunțat Federația Romana de Tenis, intr-un comunicat remis AGERPRES. Sala Polivalenta din Cluj-Napoca…

- Federația Romana de Tenis anunța ca a fost stabilit locul de desfașurare a intalnirii de Fed Cup by BNP Paribas dintre Romania și Canada, din turul 1 al Grupei Mondiale II, din 10-11 februarie 2018. Este vorba despre Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pana acum, alte doua intalniri…

- Cetațenii R. Moldova aflați la munca peste hotare au trimis acasa, in trimestrul trei din anul curent, 320,52 de milioane de dolari, cu 9,1 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Transferurilor din CSI le-au revenit 36,5 la suta din total, in descreștere cu 3,2% cumparativ cu iulie-septembrie…