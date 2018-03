Stiri pe aceeasi tema

- Teama de stomatolog este una dintre cele mai raspandite temeri pe care le intalnim in jurul nostru. Sigur ca si aceasta a capatat pe langa faima si o denumire stiintifica, dentofobia. Ea are cauze multiple si poate pleca de la nivelul de scazut de educatie, frici autoinduse, experiente traumatizante…

- Craiova, decisa spre semifinalele Cupei Romaniei. Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ”alb-albastrii” vor avea o motivatie…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, care urma sa revina marti in competitie, a fost nevoit sa se retraga de la turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dupa ce leziunea suferita la piciorul drept in timpul Openului Australiei a recidivat, informeaza AFP si EFE. "Era obiectivul…

- Un scaun de masaj reprezinta o alegere ințeleapta mai ales pentru cei care lucreaza zi de zi in fața calculatorului și au o poziție incorecta de lucru. Conștienți de beneficiile sale, cei mai mulți incearca sa identifice care este costul unui astfel de produs, astfel ca „scaun de masaj preț” reprezinta…

- Simona Gherghe are o minunatie de copil, pe Ana Georgia, in varsta de 9 luni. Pana acum lucrurile merg foarte bine in viata sa de mamica, insa prezentatoarea are o teama pe care a imparatsit-o cu telespectatorii si cu Carmen Bruma, invitata la "Acces Direct".

- Cu cat rigiditatea rolurilor de gen din literatura a disparut, indicand mai multa egalitate intre sexe, cu atat a scazut si reprezentarea femeilor in personajele de fictiune si numarul autoarelor de roman intre 1780 si 2007. Mai multi profesori universitari de la universitartile din Ilinois si California…

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- Daca va pregatiți de nunta, la finele saptamanii, puteți rezolva, in doi timpi și trei mișcari, toate „necunoscutele”. Salonul Mirilor aduce in același loc toți oamenii de care aveți nevoie pentru a pune la punct detaliile pentru o zi perfecta.

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…

- FCSB a castigat cu Lazio si pare mare favorita azi, insa istoria pastreaza amintirea a doua momente unicat: dupa victorii fabuloase in Europa echipa care le-a obtinut a pierdut la scurt timp in fata rivalei traditionale. 1-0 cu Lazio. Prima victorie all-time a Stelei impotriva unei echipe din Italia.…

- Durere fara margini in orașul Parkland din statul american Florida, dupa atacul armat de la liceul din localitate. Peste 1000 de localnici au participat la un priveghi in memoria celor 17 persoane ucise. Fred Guttenberg este tatal lui Jamie, una dintre victimele atacatorului.

- J-20, mult anticipatul avion de vanatoare stealth al Chinei, a fost prezentat si a intrat in serviciul armatei, fiind creat pentru a contracara capacitatile lui F-22 Raptor, omologul sau american.

- Simona Halep a declarat, miercuri, ca nu este intr-o stare perfecta din punct de vedere fizic, dar este foarte aproape. Ocupanta locului secund in clasamentul mondial al tenisului feminin a obținut victoria in turul al doilea al Qatar Open , primul meci jucat dupa Australian Open. “Ma bucur ca am revenit…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera ca victima…

- Pedalatul ofera o multime de beneficii atat ciclistilor profesionisti, cat si biciclistilor care ies pe pista doar ca sa se recreeze. Totusi, in ceea ce priveste alegerea unei biciclete, femeile intampina mai multe dificultati decat barbatii. In general, majoritatea modelelor sunt construite ca sa se…

- O mireasa a ajuns la spital, dupa ce i-a fost taiat tendonul lui Ahile. O mireasa a fost internata de urgența in spital, in ziua nunții, dupa ce un invitat care mișca un scaun cu rotile a taiat-o, fara sa vrea, in zona tendonului lui Ahile. Mai jos puteți citi cum a fost posibil. Vezi galeria foto +…

- Prin izolarea trasaturilor genetice dorite de la vacile europene si africane, savantii scotieni de la GALVmed (Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines) spera sa creeze o noua rasa de vaci care sa poata trai in zonele desertice, scrie Futurism . GALVmed are scopul de a imbunatati agricultura…

- Intrebat luni seara, in cadrul unei emisiuni tv, cum descrie chemarile repetate la DNA, președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu ii e teama, pentru ca nu a facut nicio infracțiune. „Am ințeles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman și am facut un grup infracțional care a funcționat, cred ca și…

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- A trecut mai bine de o saptamana de la moartea fulgeratoare a lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii. Rudele si prietenii lui sunt distrusi de durere si de gandul ca urmeaza sa il conduca pe ultimul drum. Mama tanarului a…

- Klaus Iohannis a motivat desemnarea Vioricai Dancila prin faptul ca nu putea ignora majoritatea parlamentara. Seful statului a certat, voalat, partidele de Opozitie pentru ca nu au sprijinit o varianta comuna de premier. Intrebat daca a acceptat propunerea PSD de frica sa nu fie suspendat, Iohannis…

- Ei sunt nativii care vor avea parte de cele mai frumoase zile in perioada urmatoare. Nu ii vor evita nici banii, iar pe plan amoros Cupidon iși face treaba perfect. SAGETATOR Nativii acestei zodii vor avea foarte multe de caștigat pe plan financiar chiar in urmatoarele zile! Este adevarat ca vor munci…

- Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o eventuala suspendare, dupa ce PSD-iștii au anunțat ca exista aceasta posibilitate, in cazul in care Guvernul Dancila nu era acceptat."Cred ca va amintiți... Nu mi-a fost și nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru suspendare și…

- Imaginile cu pantofii lasați de o batrana la intrarea in magazinul unei stații PECO din Cahul, Republica Moldova, au devenit virale pe rețelele de socializare.De teama sa nu faca mizerie in magazin, femeia și-ar fi lasat galoșii in fața ușilor automate.

- Amenința ca va da la stat fiica pe care tatal a crescut-o, dupa ce mama a abandonat-o! Va vine sa credeți sau nu, acesta ar fi chiar planul mamei copilei. Femeia, care și-a abandonat pruncii pentru cel mai bun prieten al tatalui, dintr-o data se pare ca și-a adus aminte ca e... mama.

- Cel mai așteptat serial al acestui inceput de an, ”Fructul oprit”, va avea marea premiera diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand telespectatorii ii vor putea urmari pe unii dintre cei mai mari actori ai Romaniei in prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor autohtone.

- Nervos și jenat ideea de a-și deranja companionii de zbor cu urletele gemenilor sai, George Clooney a decis sa ia masuri preventive pentru ca zborul acestora sa nu se transforme intr-un coșmar!

- Dintii drepti, albi si sanatosi fac parte din zambetul perfect. Ca sa scapam de problemele generate de dintii strambi, inghesuiti sau de o dantura cu prea multe spatii am putea apela la solutiile oferite de medicii stomatologi si astfel sa optam pentru un aparat dentar, corectand problemele. Desi poate…

- Explicație halucinanta a doctoriței de la Spitalul din Baicoi care a refuzat sa interneze o batrana cardiaca și a rupt fișa medicala in care bolnava avea trecut tratamentul. Medicul care a cedat nervos iși explica gestul incredibil spunand ca i-a fost teama ca nepoata pacientei sa nu fi incercat sa…

- Jayne a murit ca o eroina, dupa ce s-a luptat cu agresorul care a intrat peste ea în casa, în seara de Craciun. În acea seara, femeia se afla acasa împreuna cu fiica sa, Charlotte. Când agresorul a intrat peste ele, femeia și-a aparat fiica cu propriul trup. Înainte…

- Sa-ti infranezi pofta pentru shopping reprezinta una dintre cele mai mari provocari careia trebuie sa ii faci fata in perioada sarbatorilor de iarna. Magazinele din centrele comerciale, care sunt amenajate imbietor, au tot felul de oferte generoase, extrem de greu de ocolit. Stim ca este foarte dificil,…

- Dupa ce au trecut sarbatorile si ne-am ghiftuit cu prajeli, maioneze si afumaturi, o ciorba acra este absolut binevenita. Usor de preparat, ciorba cu piept de pui este, pe cat de gustoasa, pe atat de sanatoasa.

- Schimbarile de temperatura care apar la schimbarea de anotimpuri pot aduce cu ele viroze si raceli. Sistemul imunitar puternic este cheia. Aceasta bautura este delicioasa si poate fi consumata oricând pe parcursul zilei. Îti creste temperatura corpului,…

- Caz șocant în Taiwan. Curtea Suprema a obligat un dentist sa plateasca mamei sale în jur de 554.000 de lire sterline ca rambursare a banilor pe care femeia i-a cheltuit în decursul anilor pe educația și creșterea acestuia. Instanța din Taiwan s-a pronunțat în legatura…

- Secene de un dramatism extrem, astazi, in localitatea buzoiana Bordușani. Un accident rutier grav produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ 203K, i-a curmat viața unui barbat in varsta de 38 de ani, din Pietroasele. Fratele sau, preot in comuna Sageata, [...] citește mai mult Post-ul VIDEO | Și-a vazut fratele…

- Suntem gurmanzi, iar acest lucru nu mai este pentru absolut nimeni. Pentru noi, mesele sunt un adevarat festin, iar sarbatorile pascale sau cele de Craciun abunda intotdeauna de bucate traditionale. Nu refuzam niciodata o mica gustare inainte de mesele principale si suntem cele mai bune gazde pentru…

- Organizarea nuntii implica multa munca si staruinta din partea celor ce urmeaza sa se casatoreasca. Va trebui sa te gandesti atent la toate detaliile, pornind de la alegerea invitatiilor si a marturiilor si pana la selectarea serviciilor foto, video sau muzica. De asemenea, trebuie sa ai in vedere selectarea…

- Cand și cele mai simple placeri, cum ar fi servitul cafelei dimineața, a prajiturii preferate sau chiar a unei cești de ceai iți provoaca durere la nivelul danturii este recomandat sa nu mai aștepți nicio secunda și sa mergi la un consult stomatologic. Sensibilitaea dentara se poate…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, a mobilizat lumea la protestul de duminica seara. Tehnocratul a transmis un mesaj extrem de dur pe facebook si i-a chemat pe romani in fata Guvernului, de la ora 17:00. „Daca nu vreți sa va fie teama sa mergeți noaptea pe strada, daca nu vreți sa va fie teama pentru parinții…

- Caz uluitor. Un tanar in varsta de doar 26 de ani, care mai era si tatic a doua fetite, dar si diabetic, si-a pierdut viata in urma infectiei pe care o avea la o masea. Barbatul, originar din California, lucra ca sofer cand a inceput sa simta o durere puternica de masea si a fost nevoit sa opreasca…

- De miercuri seara, persoanele care calatoresc cu metroul au o noua temere. Pe langa teama de spații inchise, de blocarea in subteran, de incendiu, de aglomerație a aparut spaima ca o persoana rau intenționata sau cu tulburari psihice ar putea sa te impinga in fața trenului care intra in stație.…

- Artefactele si mumiile au fost gasite in necropola Draa Abou Naga ce face parte din situl Teba, langa orasul antic Luxor. Nu se cunoaste inca identitatea ocupantilor mormintelor, dar se considera ca dateaza din cea de-a XVIII-a dinastie...

- Surse medicale au precizat ca artistul ar fi internat la sectia de cardiologie a Spitalului Universitar Bucuresti, potrivit Mediafax. Seful Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, sâmbata, pentru MEDIAFAX, ca un echipaj l-a dus pe Alexandru Arsinel la Spitalul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a îngradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel”. „Astazi, de ziua Constitutiei, vreau sa reamintesc articolul 61 (1) din Legea fundamentala: 'Parlamentul…

- Maioneza este un ingredient nelipsit de sarbatori. Fie ca prepari o salata de boeuf, sau una cu ciuperci, sau andive, fie ca prepari un sos deosebit, ai nevoie de ea. Dar nu iți iese mereu așa cum trebuie. Noi iți aratam cum faci o maioneza perfecta. Primul pas este ca ingredientele folosite sa fie…

- Fostul principe Nicolae spune ca astazi Romania si-a pierdut Regele si unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei fata de tara sa. "Bunicul meu a fost conducatorul care si-a iubit tara si oamenii ei cu adevarat", spune fostul principe Nicolae."Azi, Romania…