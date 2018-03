Stiri pe aceeasi tema

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica seara, puțin dupa ora 19.00, pe Drumul Național 75, la kilometrul 95, pe raza localitații Valea Lupșii, care aparține de comuna Lupșa. O femeie de 37 de ani, care se deplasa pe margina șoselei, a fost aroșata de un autoturism și a decedat la scurt timp.…

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- O informatie postata pe pagina de internet a politiei din Ungaria seamana cu stire de pe Times News Roman, insa este cat se poate de serioasa. Un barbat din Romania si-a uitat sotia intr-o parcare de langa Szeged, citeaza agentia MTI.

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- EFOR-"Buna guvernare este subminata prin clientelism politic si propaganda" Foto: Arhiva. În fiecare judet exista patru sau cinci firme care câstiga în jur de 60-70% din banii alocati prin Programul de Dezvoltare Locala, iar acest lucru arata ca ele sunt conectate politic,…

- Un satmarean și-a gasit mașina lovita intr-o parcare de pe strada Corvinilor din Satu Mare. Totul s-a intamplat azi, 16 februarie, in jurul orelor amiezii. „Cineva mi-a facut un „cadou” astazi in intervalul orar 11:00-12:15 , pe str. Corvinilor, mașina fiind parcata. Rog pe oricine a vazut ceva sa ma…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Ana Maria a divortat de sotul ei in luna mai a anului trecut. A facut-o dupa nenumarate batai primite si amenintari cu moartea. A obtinut chiar si un ordin de protectie. Documentul insa pare sa nu aiba nicio valoare. De curand, barbatul a urmarit-o cu masina si a amenintat-o. "Sotul…

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Un autoturism care avea afisat pe bord un permis de acces auto si parcare eliberat de Camera Deputatilor a blocat, joi, iesirea din curtea unei case aflate in centrul municipiului Arad, proprietara casei chemand Politia pentru ca avea o urgenta medicala si nu putea pleca la spital. Soferul este un cunoscut…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- A dormit in mașina personala timp de o luna. De fapt, dormit e mult spus, pentru ca nu se odihnea decat trei ore pe noapte.Un șofer din Belarus s-a saturat sa iși gaseasca mașina zgariata in parcare și a decis sa prinda singur vandalul.

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Adolescenta se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost lovita de o mașina care venea cu viteza mare pe prima banda. Soferul nu a incetinut masina deși se afla in apropierea unei școli. Mai mult, nici cand celelalte masini au oprit pentru a-i permite tinerei sa traverseze strada, soferul…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20:30, pe Soseaua Vestului, zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa regulamentar strada. La sosirea medicilor, victima era constienta, insa se pare ca ar fi…

- O fata de 15 ani a fost lovita in aceasta seara pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Penny cand a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanța este la fața locului și ii acorda copilei primele…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- Magistratii Curtii de Apel Galati au pronuntat vineri, 26 ianuarie 2018, sentinta definitiva in cazul lui Ivanciu Corcioveiu. Este vorba despre barbatul de 24 de ani din Chiraftei care, in 2016, a lovit mortal cu masina doi copii la Foltesti si apoi a fugit din tara. Tanarul nu avea permis cand a comis…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Soferul care a lovit cu masina, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat si pe o fetita acestuia de un an si sapte luni, nu a fost inca prins. Șoferul a fugit ...

- O mașina parcata pe strada Iuliu Maniu a fost lovita sambata, 13 ianuarie, de un alt autoturism. Șoferul vinovat de acest incident a parasit locul faptei ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Potrivit proprietarului mașinii lovite, totul s-a intamplat in intervalul orar 15.00-19.00. Daca cineva are…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Tragedie cumplita. Un tanar de numai 19 ani si-a ucis unul dintre prietenii cu care a baut toata noaptea si pe un altul l-a ranit grav dupa ce a dat cu masina peste ei. Acesta s-a urcat beat la volan si se indrepta catre barul din sat. Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza …

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania. Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. In urma impactului, doar pasagerul s-a ales cu rani usoare, iar medicii…

- Zece mii de lei. Atat l-a costat pe un șofer turc o plimbare cu autoturismul, pe plaja din Constanta. Autoturismul barbatului a ramas blocat in nisip, iar un paznic din zona a chemat politia. Oamenii legii i-au reamintit ca circulatia autoturismelor este interzisa pe plaja si l-au amendat. In ciuda…

- Un barbat care a furat banii din pomelnice de la schitul Straja a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor montani din Straja, s-a recomandat ca fiind de la Serviciul de Protectie si Paza si a cerut voie sa foloseasca toaleta.Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Infracțiunile au fost in top și in zilele de sarbatoare iar natura umana nu se dezminte in ingeniozitatea infractorilor. Poate cel mai ilar evenimente s-a petrecut in Hunedoara, la schitul Starja. Aici un barbat care a furat banii din pomelnice a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Un accident produs din cauza lipsei de responsabilitate in trafic a avut loc ieri, dupa caderea intunericului, intre Sannicolau Mare si Saravale, pe DN 682. In coliziune au fost implicate o masina si o caruta. Vina este a carutasului, care nu era echipat corespunzator si nu avea semnalizari reflectorizante…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii Ticau, oras Ulmeni. Din primele informatii se pare ca o autoutilitara a fost lovita de un tren de persoane care circula pe relatia Baia Mare – Jibou. In urma impactului violent masina a fost tarata cativa zeci de metri. Conducatorul…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Politistii ieseni au oprit in trafic un angajat al unei spalatorii care conducea o masina furata de la un client aproape in coma alcoolica, relateaza Romania TV.Barbatul, angajat al unei spalatorii, a vrut sa faca o plimbare cu masina unui client insa a fost oprit in trafic de politisti. Acestia i au…

- La data de 10 decembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, banuit ca ar fi fost implicat intr-un eveniment rutier cu victime, in Bacau, dupa care ar fi parasit locul accidentului. In fapt, la data de 09 decembrie a.c., un barbat de 63 de ani, din…

- Un barbat de 64 de ani este anchetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a acrosat cu autoturismul pe care il conducea o tanara de 32 de ani, care traversa strada regulamentar, ranind-o atat pe aceasta, cat si pe copilul de un an si 6 luni pe care il tinea in brate.

- O tanara de 17 ani a fost accidentata, in aceasta dimineata, pe DN 56 C, de o masina al carui sofer nu a oprit si si-a continuat deplasarea. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Vrata. Adolesenta a fost ranita usor, ...

- Guvernul a suplimentat, miercuri, cu 43.000 de lei, bugetul MAE pentru funeraliile organizate in memoria Regelui Mihai, banii fiind necesari doar pentru deschiderea salonului oficial al Aeroportului Otopeni, celelalte ministere avand deja bugetate fondurile necesare, potrivit unor surse politice. …