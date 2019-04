Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 11 ani din localitatea satmareana Carei spune ca a fost umilita de catre diriginta ei in fata colegilor, dupa ce cadrul didactic i-ar fi cerut sa se tunda. Eleva isi facuse suvite cu acordul mamei.

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti o felicita pe fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, pentru ca a fost inclusa in lista anuala cu femeile care au adus contributii uimitoare in lume in domeniul judiciar si legislativ. Lista a fost intocmita de prestigioasa Universitate Harvard din SUA.…

- Prestigioasa Universitate Harvard a publicat lista anuala cu femeile care au adus contributii uimitoare in lume in domeniul judiciar si legislativ. Printre cele 21 de femei care sunt laureate se afla si Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA care acum e favorita pentru a prelua sefia Parchetului European.…

- Chiar daca mai are foarte puțin pana va naște, Gabriela Cristea prezinta in continuare emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", spre disperarea colegilor, care se tem ca vedeta va naște intr-un moment nepotrivit, in timp ce se afla in direct. "In ultima vreme cu oricine ma intalnesc ma intreaba cat mai…

- Angajamentul strategic al Bosniei si Hertegovinei de a inainta catre Uniunea Europeana, dovedit prin cererea de aderare din urma cu trei ani, "trebuie tradus" in rezultate palpabile, inclusiv in domeniile statului de drept, al libertatii de exprimare si al luptei antiradicalizare, a declarat, marti,…

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați și iubiți oameni de televiziune. Este casatorit și are doi copii cu Codruța. Prezentatorul tv a luat o decizie importanta la 47 de ani și s-a intors pe bancile școlii. Dan Negru iși doreste sa invete in continuare si s-a inscris la doctorat."M-am inscris…

- Eny Pavel, președinta Organizației de Femei a ALDE Pitești, a organizat campania ”Sa fim responsabili in lupta cu gripa!”. Organizația de Femei a ALDE Pitești, condusa de doctorița Eny Pavel, a imparțit maști medicale piteștenilor. Alaturi de Eny Pavel a fost și președintele ALDE Pitești, secretarul…