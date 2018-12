Stiri pe aceeasi tema

- O serie de evenimente importante au loc pe scena muzicii electronice luna aceasta. Ansamblul de arta sincretica Thy Veils a lansat, inainte de Craciun, cea mai noua piesa, Neoradiant, in versiunea ei de studio. Aceasta face parte din albumul cu același nume care este inca in lucru și care devine public,…

- JP Cooper continua seria declaratiilor de dragoste adresate proaspetei sale sotii si lanseaza chiar piesa pe care artistul a cerut-o in casatorie pe iubita sa, “Cheerleader”. Anul acesta, in cadrul festivalului Eletric Castle, JP Cooper a sustinut un concert emotionant, in urma caruia a ramas uimit…

- De Mos Nicolae, micuta si talentata Maia Malancus ofera in dar o varianta a celebrei „All I Want For Christmas Is You”, melodia deja sinonima cu sarbatorile de iarna. Maia Malancus a filmat intr-un decor de poveste un videoclip colorat si s-a simtit excelent la filmarile videoclipului regizat de catre…

- Noaptea se adancește pentru fanii Carla’s Dreams, dupa ce trupa a lansat ”Ca Benzina”. Piesa este actul 2 din filmul Nocturn care a debutat cu ”Praf de stele”! „Dupa miezul nopții, este alt nivel. Noaptea șterge limite și oamenii devin altfel”, spun versurile baieților de la Carla’s Dreams. Piesa asta…

- Narcisa Suciu a revenit cu o balada sensibila, „Ai suflet trist”: Narcisa Suciu colaboreaza din nou cu Mircea Rusu și lanseaza melodia „Ai suflet trist”, in plin acord cu anotimpul plin de melancolie in care suntem. Dupa ce anul trecut a lansat un album de colinde, intitulat „Craciunul meu”, Narcisa…

- Trupa pop din Chișinau, Septembrie Mai, lanseaza prima piesa din cariera cu videoclip, „Alco Goala”. Muzica și versurile sunt compuse de fondatorul proiectului, Marin Crețu, iar videoclipul este regizat de Maxim Chisinicean. „Septembrie Mai e trupa-sarbatoare. Prima piesa, „Alco Goala”, este o piesa…

- Chiar cu o zi inainte sa implineasca 21 de ani, Lino Golden lanseaza o noua piesa, „Facetime” feat. Lazy Ed. Lansarea din online va fi dublata de un party in offline, care va avea loc in seara aceasta in club Vintage.

- Reprezentantii Romaniei in finala Eurovision de anul acesta revin cu un nou single – “Binele meu”. Dupa ce au cucerit inimile romanilor cu piesa ” Goodbye”, trupa revine cu un nou single, de data aceasta inspirat de haosul ce ne inconjoara si relatiile bolnavicioase din care ne este foarte greu sa iesim.…