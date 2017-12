Throwback Day, azi la Virgin Radio Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Nu te opri din visat! Anul acesta, la Virgin Radio Romania te-am incurajat sa-ți marturisești visurile și sa le urmezi. Așa am aflat o mulțime de povești frumoase și am descoperit oameni care nu cred ca exista vreo limita care sa nu poata fi depașita. Visele sunt ceea ce ne definesc. Tu cine alegi sa...…

- Da, s-a intamplat! A fost chiar unul dintre cele mai amuzante momente la Virgin Tonic in 2017. Un #wakeupcall facut intr-una dintre diminețile noaste la Virgin Radio Romania ne-a lasat cu gura cascata. S-a intamplat cand Ionuț a incercat sa o trezeasca pe Iulia, care era extenuata și iritata dupa ce…

- Mai țineți minte cand am dansat cu oamenii la radio? Pe bune, am sunat oameni și i-am pus sa danseze live cu noi la radio. Pentru ca ne indreptam cu pași rapizi spre 2018 și se incheie primul an de Virgin Radio Romania, ne-am propus sa ne aducem aminte de cele mai frumoase momente pe... View Article

- Lidl crede ca meriți sa fii surprins și ne-a aratat joi fix ce inseamna asta! Mai ales ca este perioada sarbatorilor, momentul acela din an in care fiecare dintre noi dorește sa fie surprins sau sa iși surprinda familia, prietenii și colegii cu daruri. Bazata pe surprize, campania Virgin Radio Romania…

- Noi, DJ-ii Virgin Radio Romania te-am luat de la scara intr-un Suzuki nou-nouț! Așa ca am avut ocazia impreuna sa-l testam, noi de la volan, tu de pe bancheta din spate. Voi ne-ați zis ca v-a placut. Și nu doar calatoria cu noi, ci și zecile de calatorii pe care le-ați avut cu Taxify, tot... View Article

- Joi, Virgin Sessions se muta in magazinul LIDL Caramfil iar de la ora 19:00 te așteptam cu muzica live și multe surprize. Pregatește-te sa fii surprins! Cristi Stanciu și Marc Rayen aduc beaturile live și te ajuta sa-ți faci cumparaturile pe muzica Virgin Radio Romania. LIDL spune ca “Meriți sa fii…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Ștefan Toader din Buzau a visat și ne-a spus și noua care e visul lui. Ce s-a intamplat? Bineineles ca visul a devenit realitate! #daretodream Ștefan ne-a scris ca e mereu prezent pe frecvențele Virgin Radio și ca iși dorește sa mixeze in studioul nostru, asta pentru ca in adolescența a fost DJ la o…

- Cand e vorba de surprize, nimic nu intrece imaginația lui Bogdan, Shurubel și Ionuț. De Sf. Andrei, ne-am gindit sa lasam la o parte orice competiție din FM și sa-i spunem in direct LMA colegului Andrei Ciobanu de la Kiss FM. Așa a ajuns Virgin Radio Romania sa se auda in aceasta dimineața și in...…

- Weekend-ul trecut a fost unul care merita un hastag #amazing pe instagramul Virgin Radio Romania. Dare To Dream a aterizat de data asta la… Paris! Alexandra, ascultatoarea noastra din Timisoara, si-a vazut visul implinit: “Am visat sa vad Parisul din Tour Eiffel, impreuna cu Reme, pentru ca e vocea…

- Dupa ce a vizionat un film SF, colegul Andrei Niculae a venit la Virgin Radio Romania a doua zi cu o intrebare soc! Cu ce ai umple un buncar daca ar veni sfarșitul lumii? Raspunsurile venite pe whatsapp au fost absolut simpatice asa ca am facut un top din sutele primite: Hortensia Popești: un echipament...…

- Cum ar fi sa auzi de ziua ta, pe 30 noiembrie, cel mai cool ”La Mulți Ani” spus de Bogdan, Shurubel și Ionuț, in direct la Virgin Radio Romania? Trebuie doar sa ne lași numarul tau de telefon sau daca ai un prieten Andreei sau Andreea, lasa-ne numarul sau de telefon pe virginradio.ro și fa-i... View…

- Joi, la Virgin Tonic stam la povești cu actorul Șerban Pavlu. Ne auzi la radio și ne poți și urmari video pe pagina de facebook Virgin Radio Romania, dupa ora 8.30. Pana atunci insa, cunoaște-l mai bine pe actorul bad guy din cel mai popular serial romanesc al momentului. In 1997, Șerban Pavlu a absolvit...

- Toți ajungem in situația de a pierde cate ceva la un moment dat. Andrei Niculae (recunoscut pentru faptul ca iși pierde zilnic portofelul in radio) te-a intrebat pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania care sunt cele mai recente lucruri pierdute. S-a stabilit mic top și uite ce a ieșit: Cris Iași: Mi-am…

- In weekend ne-am luat la Virgin Radio Romania un double shot The Prodigy. Este una din cele mai de succes formatii de muzica electronica din toate timpurile, care sustine cele mai grandioase show-uri din lume, cu piese cunoscute precum “Smack my Bitch Up”, “Firestarter” sau “Baby’s Got a Temper”. Grupul…

- Povesti paranormale? Cu asta a inceput Andrei Niculae saptamana la Virgin Radio Romania. Mai precis nu a venit cu povesti de acasa ci aceasta a fost intrebarea zilei! Cum stim ca avem cei mai țari ascultatori, nu a durat mult pana au venit povestile voastre creepy pe whatsapp la 0734.666.000: Beatrice Brașov:…

- Am vazut pe viu ”The Making of Harry Potter”, adica locul ala din Londra unde au luat naștere toate filmele cu Harry Potter și unde a apucat Andra sa ne spuna la Virgin Radio Romania ca și-ar dori sa ajunga. Cu Ionuț alaturi, Andra și-a trait visul. Povestit pe virginradio.ro, marturisit live la radio…

- Dupa ce a implinit visul Andrei de a se plimba prin studiourile magice in care s-a filmat Harry Potter, Ionuț s-a intors cu forțe proaspete in studioul Virgin Radio Romania. Noi l-am luat de odihnit și l-am pus la munca, sa faca episodul #10 din Vvlog. In prim plan sunteți tot voi, ascultatorii noștri…

- O noua zi, o noua intrebare din partea lui Andrei Niculae pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania. Ascultatorii au fost puși intr-o situație limita de…. 60 de secunde! Totuși a fost doar o intrebare, remember? Cele mai simpatice mesaje primite la intrebarea:” Tu ce poți face in 60 de secunde?” au fost selectate…

- Andreea Remetan, cea responsabila cu fashion-ul la Virgin Radio Romania, a stat cu ochii pe MTV Europe Music Awards și a analizat ținutele vedetelor prezente. Rita Ora, prezentatoarea MTV EMA de anul acesta, a schimbat nu mai puțin de 13 ținute de-a lungul galei ce a avut loc la Londra. Una dintre cele…

- O noua tema nebuna din partea lui Andrei Niculae a luat cu asalt whatsapp-ul Virgin Radio Romania. Fiind inceput de saptamana, ascultatorii au fost intrebați care este ultima scuza folosita și cui? Nu aveam cum sa nu pastram o parte din mesajele care au venit pe whatsapp! Robert Timișoara: Ultima scuza…

- Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc a revenit colaborarea dintre Mura Masa și A$AP Rocky cu piesa “Love$ick“. Pana sambata urmatore, nu uita ca iți poți susține favoriții din top cu un vot pe virginradio.ro.

- Visele sunt ceea ce ne definesc, iar orice vis poate deveni cu siguranța realitate! Care este visul tau cel mai de preț? Poate sa sari cu parașuta? Sa-ți intalnești actorul preferat? Sau poate o calatorie de neuitat in jurul lumii? Hai sa dam play viselor tale impreuna! Virgin Radio Romania și-a propus…

- Intrebarea lui Andrei Niculae a facut #boom whatsapp-ul Virgin Radio Romania din nou! Simpla și la obiect dupa cum a spus chiar un ascultator, aceasta a fost: “La ce te gandești in momentul asta?” Creativitatea celor care au dat mesaj la 0734 666 000 a fost wow, așa ca am facut un top cu cele...

- Andrei Niculae a vrut sa afle astazi care e cea mai buna metoda de a impaca o persoana pe care o cunoști, iar ascultatorii Virgin Radio Romania au raspuns pe whatsapp ca in fiecare zi, intr-o mica pauza la birou! Așa ca ubiectul #boom al zilei a fost.. “Cum impaci o persoana pe care ai...

- Andrei Niculae a dat liber la legi astazi la Virgin Radio Romania! The “Legends”, adica ascultatorii au raspuns pe whatsapp la intrebarea: “Ce lege ai da, daca ai avea aceasta putere?”. Am realizat un “Top 5 legi” ale ascultatorilor și privește ce a ieșit: Adrian Suceava: Sa primim cate o naveta de…

- Ai fost vreodata in Romania la un show special in care doar tu și alți cațiva invitați experimentați muzica live a artistului? N-ai fost. Asta pentru ca nu s-a mai facut așa ceva la noi in țara. Nu-i nimic! Facem noi. Virgin Radio Romania iți pregatește un eveniment care-ți va genera super-amintiri:…

- Dimineața asta Carla’s Dreams ne-a vizitat in Virgin Tonic și am facut o analiza pe versuri pentru noua lui piesa, ”Bereta”. Noi i-am povestit despre marea dezbatere care s-a iscat pe Facebook, dupa ce autoritațile din Arabia Saudita au anunțat ca au acordat cetațenia unui robot. Carla’s Dreams a jurat…

- Virgin Radio Romania iți pregatește un eveniment care-ți va genera super-amintiri. Virgin Radio Live se intampla pe 8 noiembrie in Club Hush din Pitești (Strada Panselelor nr.2) și ți-l aduce in fața pe Vanotek cu un show LIVE special. Il vei asculta pe Vanotek live timp de 40 de minute și vei avea…

- A venit momentul sa facem din nou ceva ce nu a mai facut nimeni in Romania. Virgin Radio Romania iți pregatește un eveniment la care daca vei participa, vei ramane cu o super-amintire. Virgin Radio Live se intampla pe 8 noiembrie in Club Hush din Pitești (Strada Panselelor nr.2) și ți-l aduce in fața…

- Miercuri, Ofenbach vine la Virgin Tonic! Dupa ora 9 urmarește-i pe Dorian si Cesar live la Virgin Radio Romania și in direct pe pagina noastra de Facebook. Le pregatim cateva surprize și ne facem incalzirea pentru intalnirea cu Ofenbach la Nation 5. Cei doi DJ care formeaza Ofenbach s-au cunoscut…

- V-am indemnat sa ne spuneți ce visați și ne dorim sa nu incetați sa faceți asta. Cateodata, manați de rutina și de stresul zilnic, uitam sa facem acest lucru important. Uitam sa ne gandim la ce ne-am dori de fapt sa facem. De cand a inceput povestea Virgin Radio Romania am trait o gramada de...

- Cum vara nu se lasa dusa inca, nici noi nu te lasam sa pierzi vibe-ul acela mișto pe care Virgin Radio Romania ți l-a transmis de la cele mai tari festivaluri ale verii. Ne ajuta Martin Garrix care tocmai a lansat piesa ”Forever” impreuna cu rușii de la Matisse & Sadko. Trak-ul a fost laitmotivul seturilor…

- Ioana Anuța aka “Jo” a venit in dimineața asta in Virgin Tonic și ne-a facut ziua mai frumoasa. A cantat live in studioul Virgin Radio Romania cea mai recenta piesa a ei: “Stinge-mi luna” . Piesa e prima colaborare dintre HaHaHa Production și Jo, iar pana sa-i apara videoclipul, artista a testat reacțiile…

- Vvlog este in saptamana modei. In episodul 6, Andreea Remețan iți povestește ce s-a mai intamplat in lumea Virgin Radio Romania. Pe scurt, am operat o prezentare de moda, iar Inna și The Motans ne-au adus ”Nota de Plata”. De cate ori avem invitați, punem la cale tot felul de nebunii. Aici, de exemplu, Inna…

- In aceasta dimineața, la Virgin Tonic, Feli ne-a emoționat maxim cand ne-a povestit care este visul ei special. Imediat dupa ce a cantat o varianta acustica a piesei ”Acasa”, Feli s-a abținut cu greu sa nu planga in timp ce și-a deschis sufletul la Virgin Radio Romania. De cand a inceput povestea Virgin…

- De cand a inceput povestea Virgin Radio Romania am trait o gramada de momente frumoase și am reușit sa aducem bucurie unora dintre ascultatorii noștri. Iar bucuria lor a devenit și bucuria noastra. Visele sunt ceea ce ne definesc. Tu cine alegi sa fii? Cand erai mic visai sa devii pompier? Te gandeai…

- Duminica este a doua zi Maratonului Internațional București, iar daca mergi sa-ți depașești azi propriile recorduri, avem un playlist numai bun de alergat toata ziua la Virgin Radio Romania. Pe langa ce te așteapta la radio și pe www.virginradio.ro/live, te poți energiza in acest an și cu imnul Bucharest…

- Se pare ca Dua Lipa e artista momentului! Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc a urcat Dua Lipa cu piesa “New Rules“. Pana sambata urmatore, nu uita ca iți poți susține favoriții din top cu un vot pe virginradio.ro.

- Inca puțin și o punem de un sezon intreg! In episodul numarul 5 din #Vvlog, Camelia Chenciu e vocea care iți povestește ce s-a mai intamplat la radio. Și crede-ne, s-au intamplat multe!

- Miercuri am avut show live la Virgin Tonic cu INNA & The Motans și piesa pe care au lansat-o impreuna: „Nota de plata”. Nu ne-am oprit doar la muzica, am mai facut multe nebunii in direct la Virgin Radio Romania și decat sa ți le povestim, mai bine te lasam sa te bucuri de ele...

- Costel Bojog e unul dintre cei mai vechi oameni din stand-up comedy-ul romanesc, iar vizita lui la Virgin Radio Romania ne-a trezit multe amintiri. Am intrat pe YouTube și am revazut momentele de stand-up care ne-au facut sa radem in hohote. Unele mai vechi, altele mai noi. Așa ca ne-am gandit ca v-ar…

- Ionuț și-a inceput ziua, in direct, la Virgin Tonic! El a primit un Wake Up Call de la Shurubel, iar reacția lui o poți asculta mai jos. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața, la Virgin Radio Romania te trezim pentru lucrurile importante…

- This is it, guys! Am deschis din nou ușa catre lumea Virgin Radio Romania și punem in pahare episodul cu numarul #4 din Vvlog… fresh, aromat și puțin cam ”pufos”. Dar sa nu mai lungim suspansul, iata care este povestea noastra de saptamana asta! Shurubel iși exerseaza talentele de rapper! Baieții din…

- Gabriel și-a inceput ziua, in direct, la Virgin Tonic. Am primit un mesaj in care Gabriel cerea sa fie trezit, iar Alexandra s-a conformat imediat. Vezi mai jos ce a ieșit! Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața, la Virgin Radio Romania te…

- Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc s-a menținut piesa “More Than You Know” de la Axwell /\ Ingrosso, care revine in frunte dupa o saptamana de pauza. Pana sambata urmatore, nu uita ca iți poți susține favoriții din top cu un vot pe virginradio.ro.

- Te-ai obișnuit deja sa-ți aratam cat de cool e lumea Virgin Radio Romania, așa ca astazi iți aducem episodul 3 de Vvlog. In acesta Andreea Remețan aduce prezentarile de moda direct pe podiumul de la radio. Tudor Chirila și baieții din trupa Vama ne-au vizitat și au incercat sa-și recunoasca piesele…

- The Motans și INNA au lansat noua piesa “Nota de Plata” iar Virgin Radio Romania a fost primul radio din Romania care a dat “play.” La doar doua ore dupa ce noua piesa s-a auzit la radio, pe YouTube a aparut și videoclipul oficial, iar in dimineața asta a urcat direct pe locul 5 in...