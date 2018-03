Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Licu, o poveste romaneasca" va fi prezentat, in premiera nationala, pe 23 si 25 martie, la Cinemateca Eforie, in cadrul Festivalului International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania, in sectiunea "Trecutul prezent". Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, documentarul,…

- Actorul Jon Hamm, celebrul protagonist al serialului 'Mad Men', se afla in negocieri pentru a juca in filmul 'Pale Blue Dot', in care Natalie Portman detine rolul principal, relateaza EFE. Potrivit publicatiei de specialitate Variety, filmul va purta semnatura lui Noah Hawley, realizator…

- Filmul “Pantera Neagra&" a depașit pragul de încasari de un miliard de dolari în cinematografele din întreaga lume. Pantera Neagra este prima adaptare a studiourilor Marvel pentru marile ecrane cu un supererou de culoare.

- Un prequel „The Sopranos” va fi realizat pentru marile ecrane, bazat pe un scenariu scris de David Chase, cel care a semnat si povestea serialului HBO, informeaza Variety. Cu titlul „The Many Saints of Newark”, filmul va readuce unele dintre personajele serialului. Actiunea lui va fi plasata in timpul…

- Gary Oldman a fost acuzat de violența domestica de fosta sa soție, la scurt timp dupa ce a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din Darkest Hour . Unul dintre fiii lui Oldman a publicat o scrisoare deschisa in care il apara pe tatal sau, scrie BBC News. Fosta soție a actorului,…

- Capitanul echipei Fiorentina, Davide Astori, a murit din cauza unei probleme cardiace, probabil brahicardie, a anuntat, marti, procurorul Antonio De Nicolo, dupa autopsia fotbalistului. “Este vorba de o moarte de cauza cardiaca, fara indicii macroscopice, probabil o brahicardie, bataile inimii incetinindu-se,…

- Apreciatul film „Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri“, pentru care actorii Frances McDormand si Sam Rockwell au castigat Oscaruri la categoriile de interpretare, este inspirat de povestea unui tata care de aproape 30 de ani critica autoritatile prin mesaje afisate pe panouri publicitare, dupa ce…

- Pelicula, cu Sally Hawkins in rol principal, a fost premiata la categoriile „cel mai bun film", „cel mai bun regizor", „cea mai buna scenografie" si „cea mai buna coloana sonora" (Alexandre Desplat). Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri", cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Lungmetrajul „The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminica noapte, cele mai multe trofee la gala premiilor Oscar, care a avut loc la Los Angeles, filmul fiind recompensat de Academia Americana de Film cu patru premii.Pelicula, cu Sally Hawkins in rol principal, a…

- Gary Oldman a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor in rol principal”, pentru interpretarea din "Darkest Hour”, regizat de Joe Wright.La categoria "cel mai bun actor in rol principal” au fost nominalizati Timothee Chalamet, pentru "Call Me By Your Name”, Daniel…

- Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica

- Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica seara la gala Oscar 2018 – „cel…

- "Nu pot sa cred… am sperat ca nu este adevarat. Este cea mai trista veste. Vei fi mereu capitanul nostru si un prieten adevarat. Gandurile mele sunt alaturi de familia lui Davide si de Fiorentina. Adio, prieten drag", a scris Ianis Hagi, care a fost legitimat la Fiorentina pana in ianuarie. "Toate gandurile…

- Lungmetrajul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a castigat premiul Cesar la categoria "cel mai bun film" vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a celor mai prestigioase trofee atribuite de industria cinematografica franceza, informeaza contul de Twitter al postului…

- In 1969, Joanne Woodward si Paul Newman au primit cate o nominalizare la Oscar. In 50 de ani de casnicie, cei doi actori au jucat impreuna in 10 filme. Desi amandoi au primit un impresionant numar de nominalizari - Woodward, patru, si Newman, zece - intr-un singur an s-au aflat impreuna in lista…

- Berlinale 2018. Primul eveniment important din lumea cinematografica din acest an va indrepta atenția in acest weekend spre nume importante de artiști. Printre aceștia sunt și actori și regizori romani cu experiența sau debutanți.

- Regizorul american Steven Soderbergh s-a intors miercuri la Festivalul de film de la Berlin pentru premiera unui nou thriller psihologic despre o femeie care este internata fara voia ei intr-un spital de boli psihice, relateaza DPA. Soderbergh a declarat ca este interesat "ce se intampla…

- “Black Panther&" cucerește box-office-ul american. Filmul de actiune, regizat de Ryan Coogler, a adunat încasari de 218 milioane de dolari în primele patru zile de la lansarea în cinematografele din SUA.

- BAFTA 2018. Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", marele castigator Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la gala premiilor industriei de film britanice (BAFTA), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai…

- Disney Channel va lansa in 2019 al treilea film din franciza „Descendats”, cu Dove Cameron, Cameron Boyce, Sofia Carson, Booboo Stewart, Mitchell Hope si China Anne McClain in distributie.Scenaristii si producatorii Sara Parriott si Josann McGibbon, care au fost premiati in 2016 de Sindicatul…

- Rolurile principale vor fi interpretate de Kaitlyn Dever („J. Edgar", „Last Man Standing") si Beanie Feldstein („Lady Bird", „Will & Grace")), iar filmul va fi produs de companiile Annapurna si Gloria Sanchez, potrivit Variety. Chelsea Barnard, David Distenfeld si Megan Ellison vor produce pentru Annapurna,…

- Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. Intr-o declaratie de presa, Nava a recunoscut importanta…

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Filmul de actiune „Fratia hotilor/ Den of Thieves” va avea o continuare la care vor lucra regizorul Christian Gudegast si actorul Gerard Butler, protagonistul primului lungmetraj, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ce se intampla dupa DECESUL Reginei Elisabeta: Dezbateri SENSIBILE in Commonwealth…

- Actrita britanica Emilia Clarke (31 de ani), cunoscuta pentru personajul Daenerys in „Game of Thrones“ a dezvaluit detalii despre Qi’ra, personajul ei spin-off-ului francizei „Razboiul Stelelor“, „Solo: A Star Wars Story“.

- Actorul american Joaquin Phoenix negociaza in prezent cu studioul Warner Bros. pentru a deveni noul Joker, marele dusman al lui Batman, intr-un film de sine statator care va prezenta originile personajului, potrivit editiei digitale a revistei Variety citata de AFP. Filmul care il va avea…

- In 4 februarie 1938 era distribuit in cinematografe filmul Alba ca Zapada si cei sapte pitici produs de compania Walt Disney, primul lungmetraj muzical de desene animate. Cu un impact cultural enorm, filmul a fermecat intreaga lume, a fost desenul animat cu cele mai mari incasari din toate timpurile,…

- Cu putin timp in urma, se anunta participarea peliculei „Fotbal Infinit” de Corneliu Porumboiu la sectiunea „Forum” a Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie). O alta creatie cinematografica romaneasca, avand in rolul principal o actrita din Timisoara, a fost acceptata in competitia Berlinalei.…

- Partida Romania - Canada, care se va desfasura pe 10 si 11 februarie in primul tur al Grupei Mondiale II, pare una disproportionata! Simona Halep si compania nu vor intalni cele mai bune jucatoare ale "frunzei de artar", dupa ce principalele doua rachete din echipa adversa au spus pas. …

- Cand vreți sa va uitați la un film de acțiune cu elemente specifice unui thriller, trebuie sa dați pe Antena 1. Trebuie sa mai așteptați puțin, caci in curand va incepe Asia Express. Protagoniștii vor fi 14 vedete care iși vor testa limitele in aventura vieții lor.

- Musicalul „Tootsie” va avea premiera pe Broadway in primavara anului 2019, dupa ce, toamna aceasta, va fi prezentat la Chicago, scrie NEWS.RO. Citeste si: Cutremur in Vrancea, vineri dimineata: Ce magnitudine a avut seismul Santino Fontana, actor nominalizat la premiile Tony pentru…

- Filmul „Banditul Whisky”/ „The Whisky Robber“, despre povestea banditului care a jefuit 27 de banci si oficii postale in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, intra vineri in cinematografele romanesti.

- Filmul „Three Bill­­boards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator la cea de-a 24-a gala a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG), un­­de a obtinut trofeul pentru cea mai buna distributie. SAG Awards este una dintre cele mai urmarite…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la cea de-a 24-a gala a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild/ SAG), unde a obtinut trofeul pentru cea mai buna distributie, transmite AFP.

- Daca exista cineva care ar putea intinde o mana industriei filmelor VR, Nicholas Cage e acel cineva. Noul film al actorului, “The Humanity Bureau”, urmeaza sa fie lansat in cinematografe in luna aprilie, dar debutul sau se va intampla o luna mai devreme pe mai multe platforme de realitate virtuala.…

- Darkest Hour Regizat de Joe Wright, filmul este povestea dramatica și impresionanta a celor patru saptamani din 1940, in care curajul lui Churchill de a-și asuma poziția de lider adevarat a schimbat cursul istoriei lumii. La inceputul celui de-al doilea razboi mondial, cand…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana are loc premiera mai multor filme tocmai bune pentru zilele libere. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la…

- Iata ca au fost facute publice și nominalizari la BAFTA din 2018 și, fara sa ne surprinda, filmul „The Shape of Water“ este printre favoritele la ravnitele premii, cu nici mai mult, nici mai puțin de 11 nominalizari la cele mai populare categorii. De altfel, filmul regizat de Guillermo del Toro și…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety. La aceeasi categorie vor mai concura…

- Nominalizarile la premiile BAFTA 2018 au fost anunțate, la Londra. Pelicula „The Shape of Water”, regizata de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari la premiile BAFTA 2018. Astfel, filmul va concura la 12 categorii. Guillermo del Toro a caștigat Globul de Aur la categoria „cel mai…

- Lana Del Rey a fost acuzata de plagiat de trupa Radiohead, dupa ce cantareata s-ar fi inspirat dintr-un hit al acesteia, „Creep", pentru melodia „Get Free", pe care a inclus-o in noul ei album, „Lust for Life". Artista a spus ca respinge invinuirea si ca a incercat sa ajunga la un acord cu grupul muzical,…

- Lungmetrajul "Bacalaureat", pentru care cineastul român Cristian Mungiu a câstigat premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes 2016, a fost desemnat cel mai bun film strain sâmbata seara la editia din acest an a premiilor decernate de National Society of Film Critics…

- Regizorul Michael Bay ne prezinta comedia de acțiune "Trage tare și te scoți", cu Mark Wahlberg, Dwayne Johnson și Anthony Mackie, bazata pe incredibila poveste adevarata a unui grup de instructori de fitness din anii '90 de la Miami care, in goana lor dupa Visul American, decid sa dea o lovitura care…

- Apple ar putea lansa un competitor pentru Netflix in 2018, scrie VentureBeat , dupa ce gigantul american a realizat deja doua show-uri proprii, respectiv ”Carpool Karaoke” și ”Planet of the Apps” și a cumparat drepturile intelectuale pentru altele. Cele doua show-uri sunt disponibile gratuit pentru…

- Capitanul lui Dinamo, Paul Anton a fost transferat definitiv laA FK Anzhi Makhachkala, formatie care se afla pe locul 15 in prima liga din Rusia. Revenit la Dinamo in vara acestui an dupa transferul temporar in Spania la Getafe, Paul Anton a marcat in acest sezon competitional 6 goluri in 19 partide…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Rotten Tomatoes a facut și in acest an o lista a filmelor care au primit cele mai multe reviewuri pozitive pe parcursul ultimelor 12 luni din partea criticilor de specialitate. Pe locul 44 iși face loc și o pelicula romaneasca. Filmul ”Bacalaureat”, scris si regizat de Cristian Mungiu, a avut premiera…