Thomas Moser: Rafiq Aliyev încearcă să exercite presiune asupra mea

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a declarat joi ca, daca Washingtonul doreste o intalnire cu Teheranul, trebuie mai intai sa respecte acordul nuclear din 2015 si sa inceteze 'terorismul economic' impotriva poporului iranian, transmite Reuters.

- Simona Halep a fost invitata la emisiunea Garantat 100% de la TVR1 si a dezvaluit care e relatia cu antrenorul Daniel Dobre, informeaza MEDIAFAX. In plus, a anuntat cand va reveni Darren Cahill in staff-ul sau.""Daniel Dobre este trup si suflet alaturi de mine si de echipa mea. Se tot ...

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani incinerata de criminalul Gheorghe Dinca, iși striga disperarea, la mai bine de doua saptamani de la capturarea monstrului care a ucis cel puțin doua tinere. Fara prea multe explicații de la anchetatori, fara sa știe, prin documente,…

- ARAD. In perioada 14-17 iulie, porțile Bucovinei s-au deschis cu emoție și generozitate pentru cele 25 de echipaje de elevi venite din toate colțurile țarii pentru a susține probele finale ale Concursului Național „Romania pitoreasca – promoveaza regiunea in care traiești!”, la Vicovu de Sus, județul…

- Pedepsirea coruptilor si indeplinirea cu profesionalism a obligatiilor de catre judecatori si procurori este o dorinta a cetatenilor. Afirmatia apartine premierului Maia Sandu si a fost facuta la deschiderea mesei rotunde cu tema „Prioritatile Guvernului in domeniul justitiei si anticoruptie”, care…

- Familia Sacarin, romanii stabiliți in SUA, care au adoptat-o pe micuța Sorina, cere o suma exorbitanta de bani de la statul roman și procurorul general Bogdan Licu, cu titlu de despagubiri pentru blocarea plecarii micuței in Statele Unite (SUA). Soții Sacarin — cei in jurul carora s-a pornit saptamanile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca PSD trebuie sa vina cat mai repede cu anunțul unui candidat la prezidențiale pentru ca altfel impresia publica este ca deciziile se iau in alta parte, nu in partid. ”Asta este convingerea mea. Eu am spus ca trebuie sa mergem cu un candidat puternic, un…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat, luni, ca Statele Unite sunt dispuse sa negocieze cu Iranul privind programul sau nuclear si nu doresc un razboi, insa a precizat ca administratia Trump este pregatita sa apere interesele americane, informeaza Reuters.