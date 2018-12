Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca nu are rost ca tara sa sustina firme care ulterior sunt expuse unor masuri adverse ale guvernelor din alte state. El a cerut partidelor etnice maghiare din tarile vecine Ungariei sa se asigure mai intai ca au sprijinul majoritatilor nationale respective…

- Comisia Europeana a publicat raportul MCV care vizeaza Romania și a decis ca adoptarea legilor justitiei si presiunile asupra independentei sistemului judiciar, in special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor inregistrate de Romania. CE a recomandat suspendarea procedurilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, îl acuza pe procurorul general Augustin Lazar ca a mintit în comunicatul de presa de vineri al Parchetului General referitor la hotarârea de guvern pentru protocoale, ca sa îsi

- Consiliul Superior al Magistraturii vine cu o replica pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta acuza faptul ca cei din CSM au dezinformat Comisia de la Veneția susținând ca membrii societații civile care fac parte din Consiliu nu ar avea drept de vot.

- Scandal-monstru legat de Referendumul pentru familie! Pe o rețea de socializare, s-a tras un puternic semnal de alarma referitor la cum se influențeaza votul la Referendum.Subordonaților ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, li se aduc acuze fara precedent. Citește AICI ce SCANDAL-MONSTRU a fost…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Calin Popescu Tariceanu și ii explica ca in 2008 a trecut la secret redevențele pentru gazele din Marea Neagra, iar, acum, cand totul este public nu voteaza legea susținand ca nu are ”evaluari”.Citește și: Cutremur…

- Mai multe ONG-uri impreuna cu jurnalisti din presa centrala si locala au protestat, luni, fata de declaratiile facute duminica seara de Liviu Dragnea, care a cerut guvernului sa ia masuri pentru a verifica finantarea unor publicatii. „Consideram aceste afirmatii drept o amenintare, un act de intimidare…

- Are are sediul in Oradea pe strada Louis Pasteur (fosta Spitalului), nr.121 și punct de lucru in localitatea Tarian nr.354, județul Bihor. Produse si servicii Funerare LUIGI va sta la dispoziție cu urmatoarele produse și servicii NON-STOP: * Sicrie: la prețuri accesibile…