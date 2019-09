Stiri pe aceeasi tema

- Compania de turism Thomas Cook a falimentat astazi. In urma falimentului de astazi, 600.000 de turiști sunt blocați in diferite destinații turistice. Thomas Cook transporta anual 19 milioane de oameni in 16 țari.

- Ce se intampla cu turiștii plecați in vacanța cu Thomas Cook, dupa ce touroperatorul și-a anunțat luni falimentul. Compania, vanduta integral sau pe bucați Touroperatorul Thomas Cook va fi vandut integral sau partial, a anuntat luni Neset Kockar, al doilea mare actionar al companiei britanice aflata…

- Aproximativ 50.000 de turisti au ramas blocati in Grecia, in principal pe insule, ca urmare a falimentului touroperatorului britanic Thomas Cook, a declarat luni pentru Reuters un oficial din Ministerul Turismului din Grecia, anunța agerpres.ro. Turistii blocati in Grecia, in principal turisti britanici,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza pe cei care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) luni, pentru zonele: insula Samos; insula Kos; insula Rhodos; sinsula Saria; insula Carpathos; estul insulei Creta. „Ministerul Afacerilor…

- Un cutremur de magnitudine 5,3 pe scara Richter s-a produs in Creta, Grecia. Seismul a lovit insula, dimineata, la ora locala 04:40.Speriati, localnicii si turistii spun ca seismul a durat in jur de 5 secunde."Este cutremur in Creta. Suntem la 40 de mile de epicentru.

- Insula Creta, din Grecia, a fost lovita de un cutremur de 5,3 magnitudine. Seismul a fost simțit cu puțin inainte de ora 8, iar mai mulți oameni au raportat acest lucru. Este al doilea cutremur care...

- Inteligența artificiala ar putea duce la creșterea PIB-ului global cu 14% pana in 2030, drept rezultat al automatizarii proceselor, conform studiului “Exploiting the AI Revolution”, realizat de PwC. Companiile din Romania urmeaza trendul și au inceput migrarea fluxului operațional catre digital. • …

- Deseori iti poti da seama de cultura, dar si preferintele unei natiuni in functie de cautarile cetatenilor in Google. In Romania, poate nu chiar surprinzator, primeaza intrebarile despre manele, Grecia, dar si unele surprinzatoare, care trimit cu...