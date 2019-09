Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul britanic de turism Thomas Cook a intrat in faliment. Negocierile de ultima ora pentru salvarea celei mai vechi firme de turism din lume au esuat. Sute de mii de turisti sunt blocati in statiuni si aeroporturi din intreaga lume.

- Cea mai veche companie de turism din lume, Thomas Cook, și-a anunțat falimentul luni dimineața, dupa ce negocierile prin care se incerca salvarea firmei au eșuat. La momentul intrarii in faliment, acolo lucrau 22.000 de oameni care gestionau vacanțele a circa 600.000 de turiști. Potrivit adevarul.ro,…

- Cea mai veche firma de turism din lume, inființata in 1841, a dat faliment in aceasta dimineața, dupa ce planurile de ultima ora pentru salvarea sa au eșuat. Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru…

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata", anunta Reuters si AFP, transmite

- Negocierile de ultim moment pentru salvarea Thomas Cook, companie de turism cu o istorie de 178 de ani, au esuat, iar Autoritatea pentru Aviatie Civila (CAA) in Marea Britanie a anuntat ca grupul isi inceteaza imediat activitatea. Toti turistii companiei vor fi repatriati in Marea Britanie, relateaza…

- Șefii Thomas Cook se întâlnesc duminica cu banci și investitori pentru a decide daca cea mai veche firma de turism din lume va supraviețui pâna luni sau va intra într-un colaps haotic cu efecte în întreaga lume, transmite Reuters. Operator de hoteluri, stațiuni,…