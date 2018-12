This was 2018 in music! Vrand-nevrand trecut-au si lunile anului 2018, poate chiar mai repede decat bugetul rezervat sarbatorilor de iarna. Indiferent de modul fiecaruia de a percepe evenimentele acestui an, muzica a fost elementul comun, care a vegheat si coordonat din umbra actiunile fiecaruia. Asadar, cronologia muzicala a 2018 s-a scurs printre ritmuri molipsitoare si oceane de emotii, asigurate prin munca asidua a celor mai iubiti artisti – Drake, Ariana Grande, Post Malone sunt doar cateva nume de pe lista pe care Mosul a pregatit-o la sfarsitul acestui an, cautand in detaliu si in clasamentele Spotify din Romania… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra platforma de streaming, Spotify, a anuntat topul celor mai ascultati artisti in 2018. Daca Ariana Grande este cea mai ascultata artista, Drake ocupa pozitia fruntasa la categoria „Top Male Artist”. Artistii Universal Music Group ocupa primele locuri si la categorii precum Top K-Pop Song – #no1…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca exista o convergenta intre criticile de la nivel european la adresa Romaniei si luarile de pozitie ale presedintelui Klaus Iohannis, dar si ale altor lideri politici romani, care vor cu disperare sa plece Guvernul PSD-ALDE. „As fi vrut sa nu vad,…

- Logitech lanseaza Z607, un nou sistem audio 5.1 care dispune de conexiune Bluetooth și se poate conecta la toate tipurile de surse audio. Sistemul audio permite redarea sunetului de la televizor, telefon sau PC utilizând conexiunea prin Bluetooth, cablu RCA sau mufa jack 3.5mm. Mai mult de…

- Catalin Botezatu este extrem de transant in ceea ce priveste situatia in care se afla Elena Udrea. Este inuman, animalic, sa nu-ti poti alapta copilul nou nascut, sustine celebrul designer. Botezatu condamna modul in care autoritatile au actionat in cazul arestarii acesteia si mai sustine ca nu se simte…

- Persoanele cu dizabilitați constituie aproximativ 3% din populația Romaniei, aceste persoane fiind marginalizate și subestimate uneori de catre autoritați sau cetațeni. In sprijinul acestora vine Fundația „United by music” care a fost fondata de Joris van Wijngaarden, in anul 2005, cu scopul de a…

- ”Suprize, surprize!... Sunt la Strasbourg, la Consiliul Europei și foarte mulți colegi din diverse țari sunt interesați de referendumul nostru și de rezultatul sau. Indiferent de ce și-au dorit "organizatorii" lui, el capata propriile lui ințelesuri și ajunge sa nici nu mai conteze foarte mult intrebarea…

- Pe 4 noiembrie 2018 va avea loc in Bilbao, Spania, gala premiilor MTV Europe Music Awards, iar artistii din portofoliul Universal Music au fost nominalizati la toate categoriile; de la Best Artist, la Best Song sau Video si pana la Best Look sau Best World Stage. In topul cu cele mai multe nominalizari…