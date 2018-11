Think Tank românesc pentru export și competivitate Gandit ca o initiativa comuna a Academiei Romane, a ASE-ului precum si a INS, mobilizand expertiza unor reputati practicieni si consultanti in domeniul de comert exterior, centrul are ca misiune promovarea exporturilor, mediatizarea oportunitatilor de afaceri pentru firmele interesate de export precum si prezentarea studiilor de impact, analizelor de piata si a strategiilor necesare firmelor din Romania si a partenerilor straini interesati de intensificarea comertului exterior. Centrul vine sa raspunda la problemele actuale cu care se confrunta firmele romanesti interesate de export: accesul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

