Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se disputa meciurile din runda a cincea ale grupelor A-D din Liga Campionilor. In aceste grupe, AS Monaco (mare deceptie!) si PSV Eindhoven nu mai au sanse de a continua nici macar in Liga Europa, in schimb, Barcelona, Atletico Madrid si FC Porto, se pot califica in optimile Ligii Campionilor…

- Doua scoruri de 1-1 s-au inregistrat in meciurile serii de marti din etapa a IV-a a Ligii Campionilor, Inter Milano - FC Barcelona si Napoli - PSG. FC Barcelona trece de faza grupelor pentru a XV-a oara la rand, calificandu-se in optimile de finala ale Ligii Campionilor.Rezultate inregistrate…

- AS Monaco a cedat, sambata, pe terenul lui Reims, cu scorul de 1-0, astfel ca poate incheia etapa a XII-a din Ligue 1 pe ultima pozitie.Unicul gol al partidei a fost marcat de Cafaro, in minutul 24, conform Mediafax. Cu o singura victorie in 16 partide oficiale in acest sezon, criza…

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Internazionale Milano, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc care a fost arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Liverpool si Borussia Dortmund au obtinut victorii cu 4-0 in partidele cu Steaua Rosie Belgrad…

- Thierry Henry a fost prezentat oficial in funcția de antrenor principal al echipei AS Monaco.Francezul și-a inceput cariera de jucator la gruparea monegasca, pentru care a evoluat intre anii 1994 și 1999.Henry a declarat ca este fericit sa revina la formația din Ligue 1.

- Noul antrenor al echipei franceze de fotbal AS Monaco, Thierry Henry, spune ca pentru el a fost o oportunitate extraordinara revenire la clubul din Ligue 1. ''Cand am primit oferta de la AS Monaco, am ales cu inima. Vreau sa multumesc conducerii clubului care mi-a oferit oportunitatea de a reveni…

- Prima etapa din Liga Campionilor le-a lasat un gust amar suporterilor echipelor AS Monaco și Club Brugge, ambele pierzand pe teren propriu confruntarile de marți seara. AS Monaco s-a inchinat pe „Stade Louis II” in fața lui Atletico Madrid, spaniolii ...

- Antrenorul echipei AS Monaco, Leonardo Jardim, a precizat luni seara, in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului cu Atletico Madrid din Liga Campionilor, ca preferinta sa merge catre compatriotul sau Cristiano Ronaldo pentru viitorul Balon de Aur, care va fi atribuit in luna decembrie…