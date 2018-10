Thierry Henry a semnat un contract pe trei ani cu echipa AS Monaco

Stiri pe aceeasi tema

- Destituire in Ligue 1, prima liga de fotbal din Franța. AS Monaco a renunțat la portughezul Jardim, mișcare anunțata pe contul de Twitter de trupa din Monte Carlo. Jardim antrena formația din Principat din 2014. In 2017, a caștigat campionatul francez și a ajuns in semifinalele Ligii Campionilor. Are…

- Anuntat ca posibil inlocuitor al lui Leonardo Jardim la AS Monaco, fostul international francez Thierry Henry a fost prezent, miercuri, la antrenamentul nationalei Belgiei, unde este antrenor secund, informeaza news.ro.Thierry Henry nu a inceput inca discutiile cu oficialii de la AS Monaco,…

- Presa franceza scrie ca portughezul Lenorado Jardim va fi dat afara de la conducerea tehnica a echipei AS Monaco, iar conducerea formatiei din Principat negociaza pentru a-l inlocui cu fostul atacant al nationalei Cocosului galic, Thierry Henry, informeaza News.ro.Monaco are, probabil, cel…

- Leonardo Jardim, antrenorul portughez care a rupt șirul de titluri al lui PSG, caștigand campionatul Franței in 2017 cu AS Monaco, va fi dat afara! In varsta de 44 de ani, din 2014 la clubul din Monte Carlo și aflat sub contract pana in 2020, Leonardo Jardim nu a mai reușit sa depașeasca o situație…

- FC Dinamo a anuntat, vineri, ca Marco Ehmann, in varsta de 18 ani, a semnat un contract cu gruparea bucuresteana. Intrat in programul de pregatire stabilit de antrenorul principal Florin Bratu in cantonamentul de la Saftica, Ehmann a semnat o intelegere valabila pana la 30 iunie 2024,…

- Considerat unul dintre cei mai buni atacanti care au trecut vreodata prin Liga 1 Betano, Lacina Traore a fost vandut de CFR Cluj pe 6 milioane de euro, in 2011, la Kuban Krasnodar, dar in ultimii ani nu s-a mai ridicat la nivelul asteptarilor.

- Aleksandar Mitrovic, atacantul selectionatei Serbiei la Cupa Mondiala de fotbal editia 2018, a semnat un contract pe cinci ani cu echipa Fulham, a anuntat gruparea engleza pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. Mitrovic (23 ani), fost jucator al echipelor Partizan Belgrad si Anderlecht Bruxelles,…

- Mihaița Lazar s-a transferat la Grenoble. Rugbistul roman a semnat un contract pe un an. Rugbystul roman Mihaita Lazar, aflat la final de contract cu clubul francez Castres Olympique, a semnat un angajament pentru un an cu un alt club din Hexagon, Grenoble, informeaza cotidianul L’Equipe. Grenoble,…