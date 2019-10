Stiri pe aceeasi tema

- 'Presedintele Republicii i-a transmis Ursulei von der Leyen, presedinta aleasa a Comisiei Europene, propunerea sa de numire a lui Thierry Breton ca membru al Comisiei Europene', a comunicat Palatul Elysee. Pentru Paris, obiectivul principal, acela al pastrarii amplului portofoliu obtinut pentru comisarul…

- Emmanuel Macron o primeste pe Ursula von der Leyen, noua presedinta a Comisiei Europene (CE), luni, la Palatul Elysee, relateaza AFP potrivit Agerpres.Discutiile vizeaza, inainte de orice, lovitura pe care i-au aplicat-o eurodeputatii sefului statului francez prin respingerea joi a candidaturii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a manifestat joi nedumerirea dupa ce comisiile de specialitate ale Parlamentului European au respins-o pe candidata Frantei la postul de comisar european, liderul de la Elysee afirmand ca insasi viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula

- Presedintele francez, Emmanuel Macron a sustinut, joi, ca Sylvie Goulard este victima unui ''joc politic'', dupa ce candidata Frantei a fost respinsa de comisiile de specialitate din Parlamentul European in urma audierilor pentru postul de comisar european, transmite agentia Reuters.Sylvie…

- Sylvie Goulard, candidata din partea Frantei pentru un post de comisar european, a comparut din nou, joi, in fata europarlamentarilor, aparandu-se de acuzatiile de frauda, transmite DPA. Goulard, nominalizata de presedintele francez Emmanuel Macron, ar urma sa primeasca in viitoarea Comisie Europeana…

- Noua propunere pentru postul de comisar european pentru Piața Interna, Sylvie Goulard, a fost audiata marți de poliția franceza in cadrul unei anchete privind o serie de angajari fictive in Parlamentul European, a declarat o sursa citata de Reuters.Audierea acesteia are loc in aceeași zi in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus-o miercuri pe Sylvie Goulard, fost ministru si europarlamentar, sa faca parte din viitoarea Comisie Europeana, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. Sylvie Goulard, in varsta de 54 de ani, fost europarlamentar din partea grupului…