Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute anunțate de meteorologi i-au determinat pe reprezentanții Colterm sa reia furnizarea caldurii. Societatea de termoficare a Timișoarei informeaza ca incepand de luni va fi livrata energie termica pentru incalzire pe timp de noapte. Furnizarea caldurii va fi reluata la temperaturi…

- SC Termo Craiova SRL anunța ca, incepand cu data de 25 aprilie, se va sista furnizarea energiei termice pentru incalzire, ca urmare a indeplinirii condițiilor de temperatura, in concordanța cu prognoza meteo pentru perioada urmatoare. Astfel, se va trece la ...

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat astazi ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 188, 189, 195.In consecinta, in lipsa agentului termic primar, s au oprit instalatiile care asigura distributia energiei termice secundare in…

- SC Termo Craiova SRL revine si anunta ca nu va inceta furnizarea caldurii in Craiova incepand cu data de 11 aprilie. Reprezentantii societatii spun ca nu vor mai opri furnizarea caldurii catre populatie din cauza modificarilor meteorologice de ultima ora. ...

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 12.03.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr.171.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei termice…

- E Distributie Dobrogea anunta ca in data de 12.03.2019 va inregistra o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 53. In consecinta, in lipsa curentului electric se vor opri instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul: str. Soveja, str.…

- E Distributie Dobrogea anunta ca in data de 15.03.2019 va inregistra o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 37.Potrivit RADET Constanta, in consecinta, in lipsa curentului electric se vor opri instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei termice…

- Oancea spune ca trebuie sa fie pregatit in cazul in care Termocentrala se inchide The post SE CAUTA SOLUȚII ALTERNATIVE PENTRU FURNIZAREA CALDURII IN DEVA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .