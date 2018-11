Theresa May, zguduita de un val de demisii, avertizeaza ca exista riscul ca Brexitul sa nu aiba loc

Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Theresa May si-a reunit joi seara principalii ministri, pentru a le prezenta situatia progreselor negocierilor in curs intre Londra si Bruxelles in vederea organizarii divortului lor, prevazut la 29 martie 2019.The Daily Telegraph scrie ca ea le-a expus o propunere care prevede ramanerea…

- Partidul ultraconservator nord-irlandez DUP, sustinator-cheie al premierului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a amenintat marti Bruxellesul ca se va opune unui acord asupra Brexit daca acesta va impune bariere comerciale in cadrul Marii Britanii, informeaza AFP. "Nu pot exista bariere…

- Jumatate dintre noii ofiteri de politie de frontiera vor fi angajati pana la finalul acestui an, a mentionat Darmanin.''Categoric, trebuie sa fim pregatiti si pentru ce este mai rau, adica pentru cazul in care in martie sa nu existe o relatie juridica cu Marea Britanie'', a declarat oficialul francez…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de UE,…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie inca spera ca mijlocul lunii octombrie sa fie data limita pentru un acord care sa permita o tranzitie linistita dupa ce Londra va iesi din blocul comunitar in luna martie a anului viitor, a declarat vineri negociatorul-sef britanic, Dominic Raab, relateaza dpa.…