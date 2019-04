Theresa May vrea un summit extraordinar prin care să amâne data limită a Brexitului până la 30 iunie ''Obiectivul acestui summit este de a agrea o amanare care sa ne ofere mai mult timp pentru a conveni un acord de retragere din UE intr-o maniera ordonata si fara probleme'', a spus May la sosirea la Bruxelles, unde va lua parte la o reuniune cu liderii celorlalte 27 de state membre ale UE.



Theresa May a adaugat ca, desi va solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, tara sa ar putea parasi blocul comunitar in 22 mai, pentru ceea ce sefa executivului britanic a numit un ''viitor mai luminos'', informeaza Agerpres.



La ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei) liderii statelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May se va prezenta a treia oara in fața Camerei Comunelor cu acordul pentru Brexit. Inainte de vot, premierul britanic amenința ca daca nu va primi voturile necesare, Marea Britanie nu va mai ieși din Uniunea Europeana. In contextul votului programat pe 20 martie, opozitia laburista britanica…

- Decizia dnei May de a transfera Camerei Comunelor o eventuala decizie privind amanarea datei Brexit are drept scop evitarea unei plecari din UE fara acord. Ea cedeaza, de fapt, in fața presiunilor venite inclusiv din propria formațiune politica a conservatorilor. Ipoteza unei amanari a plecarii din…

- In ultima saptamana a avut loc, practic, un du-te-vino intre Londra și Bruxelles, tratative intense intre guvernul britanic și Uniunea Europeana, in speranța obținerii de catre dna Theresa May a unor modificari in textul acordului Brexit care sa ofere mai multe garanții deputaților britanici in chestiuni…

- Parlamentul European a publicat un prim set de estimari despre cum ar putea arata componenta sa dupa alegeri, in baza sondajelor realizate la inceputul lunii februarie. Cifrele provin dintr-o selectie de sondaje reprezentative efectuate de institute nationale de sondare a opiniei publice din statele…

- Parlamentul European a publicat un prim set de estimari despre cum ar putea arata componenta sa dupa alegeri, in baza sondajelor realizate la inceputul lunii februarie. Cifrele provin dintr-o selectie de sondaje reprezentative efectuate de institute nationale de sondare a opiniei publice din statele…

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn s-a declarat marti convins ca guvernul condus de Theresa May va trebui sa amane iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, scrie agerpres.ro.

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn s-a declarat marti convins ca guvernul condus de Theresa May va trebui sa amane iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Orice s-ar intampla la voturile care urmeaza, acum a devenit…

- CHIȘINAU, 16 ian - Sputnik. Camera Comunelor a respins marți acordul pentru Brexit - 432 de deputați au votat împotriva, iar pentru - 202. Întrebarea pe care și-o pune acum toata lumea este ce se va întâmpla în continuare, în contextul în care data limita…