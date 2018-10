Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Echipa lui May vrea ca acordul…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Fostul ambasador britanic la Uniunea Europeana, Ivan Rogers, a avertizat vineri ca riscul unei crize provocate de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar este mai mare decat situatia cu care se confrunta in prezent pietele financiare, transmite Reuters, care citeaza cotidianul The Guardain.…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Daca negocierile asupra Brexitului nu se vor incheia cu un acord, jumatate dintre britanici cred ca decizia finala privind iesirea tarii din Uniunea Europeana ar trebui luata de cetateni printr-un referendum, potrivit unui sondaj realizat in randul a peste 10.000 de persoane si publicat vineri, relateaza…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…