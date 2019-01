Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori in cadrul unei intalniri de luni ca intentioneaza sa supuna la vot in parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relateaza Sky News, citand surse neprecizate.Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins…

- Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori in cadrul unei intalniri de luni ca intentioneaza sa supuna la vot in parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relateaza Sky News, citand surse neprecizate. Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins cu o…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters. Un influent parlamentar din Partidul…

- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Parlamentul britanic tine marti o dezbatere de urgenta de trei ore asupra deciziei premierului Theresa May de a amana votul programat pentru marti asupra acordului de Brexit negociat cu UE, a declarat presedintele acestui for, John Bercow, in urma unei solicitari a Partidului Laburist de opozitie,…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters citata de Agerpres.roIntr o declaratie adresata parlamentului, Theresa…

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…