Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in Parlament, transmite dpa. ''Nu va exista niciun risc pentru…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca...

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- O delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a efectuat in perioada 17-19 noiembrie o vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in condițiile celor mai recente evoluții privind procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) și a nevoii…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii. Premierul britanic a subliniat însă şi inconvenientele pentru ambele…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, reglementari care vor intra in vigoare dupa Brexit si care vor da intaietate lucratorilor calificati, eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni.

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…