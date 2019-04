Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a acceptat cele doua "scenarii" privind amânarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP.

- Premierul britanic Theresa May ii va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters.

- In timp ce premierul britanic, Theresa May, dezaproba amanarea Brexitului dupa 29 martie, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, considera ca extinderea termenului de divort ar fi o solutie raționala.