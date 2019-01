Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters. Un influent parlamentar din Partidul…

- Premierul britanic Theresa May are în vedere soluționarea impasului Brexit prin modificarea unui acord din 1998 care a încheiat 30 de ani de violențe în Irlanda de Nord dupa ce a renunțat la negocierile asupra unui acord transpartinic, a anunțat Daily Telegraph duminica, citat de Reuters.Planul…

- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters citata de Agerpres.roIntr o declaratie adresata parlamentului, Theresa…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey.

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Premierul britanic Theresa May a incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana care ar conferi companiilor de servicii financiare din Marea Britanie continuitatea accesului la pietele UE dupa Brexit, a relatat joi The Times, transmite Reuters, informeaza News.ro.Negociatorii britanici…