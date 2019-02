Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May ia în considerare amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana cu doua luni, daca nu se va reuși încheierea unui acord pâna în data de 12 martie, relateaza publicația The Telegraph citata de Mediafax.Oficialii guvernamentali…

- Extinderea negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta o opțiune mai buna decât un Brexit fara acord, a declarat miercuri Președintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Împreuna cu premierul…

- Premierul britanic Theresa May va efectua miercuri o vizita oficiala la Bruxelles, unde se va întâlni cu președintele Comiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul EUObserver.com. Marea Britanie ar urma sa…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza postul Sky News.Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramâne incerta, în contextul în care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins în Camera Comunelor. Marea Britanie…