- Premierul Theresa May va propune amanarea votului pe tema proiectului de acord Brexit, de teama ca va fi respins de Camera Comunelor, afirma luni surse politice de la Londra. Theresa May va propune amanarea votului parlamentar pe tema Acordului Brexit Tag-uri Nume: Theresa May Tag-uri Geo: Londra…

- Camera Comunelor a aprobat azi seara un proiect de motiune elaborat de sase partide de opozitie prin care Guvernul este obligat sa prezinte in intregime raportul de evaluare juridica a Acordului dintre Londra si Bruxelles pe tema Brexit.

- Guvernul a prezentat detaliile dezbaterii motiunii pentru aprobarea planului lui May de a scoate tara din UE, anuntand ca va permite discutarea de amendamente care ar putea incerca sa schimbe acordul pe care ea l-a obtinut la Bruxelles.Formatul dezbaterilor a fost asteptat cu nerabdare,…

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon a afirmat marti la Edinburgh ca proiectul de acord al guvernului britanic privind Brexit-ul ''va face Scotia mai saraca'' si ca parlamentarii formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), din Camera Comunelor de la Londra vor…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in Parlamentul de la Londra ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi inainte cu Bruxellesul raspunde votului britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Ceea ce am negociat este un acord care raspunde votului…

- Agenția Naționala de Investigare a Infracțiunilor (NCA) din Marea Britanie a declanșat o ancheta in cazul lui Arron Banks și a campaniei sale Leave.EU pentru presupuse infracțiuni comise cu ocazia referendumului din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din UE. Anchetatorii investigheaza modul in care…