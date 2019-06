Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare britanica l-a citat in instanta pe fostul ministru de externe Boris Johnson, candidat la postul de prim-ministru dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia din fruntea guvernului Regatului Unit si a Partidului Conservator. El este acuzat de conduita necorespunzatoare in calitate de functionar…

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Conform unui sondaj YouGov…

- O majoritate a membrilor European Research Group (ERG), din care fac parte deputati eurosceptici din cadrul Partidului Conservator britanic, urmeaza sa voteze impotriva acordului retragerii al Theresei May atunci cand documentul va fi supusu ratificarii Camerei Comunelor, la inceputul lunii viitoare,…

- Premierul britanic Theresa May le va spune liderilor UE ca solicita o amanare pentru a continua discutiile cu principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, pentru a obtine aprobarea in parlament a acordului ei de Brexit, a declarat marti purtatorul ei de cuvant, citat de Reuters. Theresa May…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a afirmat ca ''nu exista absolut nici un motiv'' pentru o alta prelungire a Brexitului, deoarece situatia din parlamentul Marii Britanii nu s-a schimbat in mod esential, relateaza Reuters si DPA. Premierul britanic, Theresa May, a indicat marti ca…

- Premierul britanic Theresa May va continua eforturile pentru a obtine sustinerea deputatilor din Camera Comunelor pentru acordul privind Brexitul, respins vineri de acestia din urma pentru a treia oara, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului de la Londra, care a evidentiat ca la acest ultim vot…

- Premierul britanic Theresa May este total concentrata asupra a ceea ce are de facut si va ramane astfel, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al sefei executivului, in contextul zvonurilor in sensul ca aceasta se pregateste sa le prezinte deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, un…

- Premierul britanic Theresa May ar putea anunța miercuri data la care iși va da demisia din fruntea Guvernului britanic, potrivit jurnalistului Tom Newton Dunn de la cotidianul The Sun, citat de agenția de știri Reuters. Anunțul ar putea fi facut cu ocazia unei ședințe a parlamentarilor conservatori…