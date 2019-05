Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, în cadrul Consiliului European, amânarea Brexit-ului pâna la data de 31 octombrie, pentru ca Parlamentul de la Londra sa aiba ragazul necesar sa adopte acordul și pentru a evita astfel o retragere haotica a Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- O astfel de masura ar insemna ca Marea Britanie ar ramane fara comisar european pentru prima data din 1973. Oficialii europeni citați au informat ca solicitarea lui Emmanuel Macron ar urma sa fie facuta in cadrul summit-ului european referitor la Brexit, care va avea loc miercuri.Potrivit…

- Deputatii britanici au respins de trei ori acordul de retragere negociat de Londra si Bruxelles si "nu imi imaginez ca il vor aproba in actuala stare a lucrurilor", a subliniat sefa executivului britanic. "Exista multe lucruri asupra carora eu sunt in dezacord cu Partidul Laburist, dar in…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European a aprobat miercuri un proiect de lege care definește Gibraltarul ca fiind o „colonie” a Marii Britanii, decizie calificata drept „complet nepotrivita” de catre autoritațile de la Londra,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat. Acest anunţ survine într-o săptămână crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa…

- Premierul Theresa May a anuntat miercuri ca a solicitat formal amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, prin prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 30 al Tratatului comunitar, informeaza Sky News.Theresa May a sustinut la Londra ca nu ar fi corect ca Marea ...