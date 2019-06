Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…

- Partidul Conservator va fi responsabil pentru alegerea urmatorului premier al Marii Britanii, urmand a procedura de desemnare a unui nou lider sa inceapa saptamana urmatoare. Theresa May a anunțat, vineri dimineața, ca iși va da demisia din funcția de președinte al partidului pe care il conduce de pe…

- Aflat la Festivalul artistic de la Haslemere (sudul Angliei), Hunt a spus ca este corect ca filiala din care face parte ''sa fie prima care afla'' despre intentia sa de a candida la sefia partidului.Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie,…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, cedand astfel apelurilor venite din partea formatiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care sa incerce sa depaseasca impasul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Un important grup de parlamentari eurosceptici din Partidul Conservator al premierului Theresa May au anuntat marti ca se opun intelegerii la care aceasta a ajuns cu Bruxelles-ul in privinta mecanismului de ''backstop'' si prin urmare vor vota impotriva acordului privind Brexitul,…