- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Politicieni din opozitie si media din Marea Britanie au acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea si-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- Marea Britanie nu va oferi o soluție pentru problema frontierei irlandeze dupa Brexit pana cand Uniunea Europeana nu va veni cu o soluție in ceea ce privește relația comerciala dintre cele doua parți, a declarat ministrul britanic pentru comerț extern, Liam Fox, scrie Euractiv. Fox a declarat, pentru…

- Parlamentul Marii Britanii va începe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea țarii din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters citata de Agerpres. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue în alte patru zile din decembrie, a anunțat joi conducerea…

- Legea Retragerii din UE, care se confrunta cu o puternica opoziție in forul legislativ, vizeaza ruperea legaturilor politice, financiare și legale cu blocul comunitar, precum și transpunerea mai multor legi și norme europene in legislația britanica, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniune, prevazuta…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase,…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Marea Britanie ar putea fi aproape de o noua criza politica. 40 de parlamentari conservatori ar pregati o scrisoare de neincredere pentru Theresa May, a aflat presa britanica, lovind astfel inca o data intr-un premier deja slabit. Cu inca opt semnaturi, Theresa May poate fi indepartata si inlocuita…

- Directorul general al bancii americane JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avut miercuri o intalnire privata cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul de Finante Philip Hammond, in care i-a avertizat ca guvernul francez isi intensifica eforturile de a atrage bancheri din Marea Britanie in Franta,…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Procedura de Brexit are "probleme majore" nerezolvate privind drepturile cetatenilor. Declaratia are loc in ajunul urmatoarei runde pentru negocierile privind Brexit, dintre Londra si Bruxelles.Verhofstadt a transmis ca ”asigurarile Londrei in privinta statului cetatenilor UE ce traiesc…

- O majoritate record dintre britanici dezaproba prestatia premierului Theresa May in negocierea Brexitului si sunt tot mai sceptici ca situatia din Marea Britanie se va imbunatati dupa retragerea tarii din Uniunea Europeana, releva un sondaj de opinie citat marti de Reuters. Totusi, moralul britanicilor…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați în centrele de detenție și care nu au resurse sa se întrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori în aceasta țara, relateaza, luni, publicațiile…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon cauta sa obtina confirmarea ca Marea Britanie doreste sa ajunga pana la finalul anului la un acord cu Uniunea Europeana privind perioada de tranzitie post-Brexit, potrivit unei scrisori trimise premierului britanic Theresa May si data publicitatii vineri de executivul…

- Marea Britanie vrea un acord de tranzitie cu Uniunea Europeana privind Brexit pana in primul sfert al anului 2018, a declarat miercuri ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters. Marea Britanie militeaza pentru implementarea unei perioade de tranzitie…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…

- "Evident ca Europa trebuie sa se teama de proliferarea statelor mai mici. De aceea nimeni in Europa nu intentioneaza sa recunoasca independenta Cataloniei. Chiar si (premierul britanic) Theresa May, in plina furtuna de Brexit, a spus ca Marea Britanie nu va recunoaste niciodata Catalonia. Spania a fost…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat duminica faptul ca Europa "ar trebui sa se teama" de fenomenul divizarii nationale, pe fondul crizei din Catalonia si al referendumului de autonomie din regiunile italiene Lombardia si Veneto, relateaza site-ul france24.com. …

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- Theresa May a publicat o scrisoare deschisa adresata cetațenilor UE din Marea Britanie, asigurându-i ca aceia care stau legal în aceasta țara vor putea ramâne acolo și dupa ieșirea ei din UE. Premierul britanic a promis o baza de date cu proceduri simplificate pentru înregistrarea…

- Cetatenii europeni care traiesc legal in Marea Britanie vor putea sa ramana, iar demersurile in vederea obtinerii unui statut permanent vor fi facilitate, a dat asigurari premierul britanic Theresa May intr-o scrisoare deschisa difuzata miercuri seara, relateaza AFP.

- Un acord intre Londra si Bruxelles cu privire la drepturile cetatenilor Uniunii Europene aflati in Marea Britanie dupa Brexit este la 'o aruncatura de bat', a estimat premierul britanic Theresa May, inaintea summitului UE care incepe joi seara la Bruxelles, transmite dpa, citat de agerpres.ro. Intr-o…

- Prin intermediul unei postari pe Facebook, Theresa May a subliniat ca procedura aplicarii pentru un statut stabil in Marea Britanie va fi simplificata, iar costurile vor fi reduse. "Am fost clara in acest demers ca drepturile cetatenilor sunt prioritare. Stiu ca si ceilalti lideri au acelasi…

- ''Ei trag de timp pentru a vedea daca pot sa obțina de la noi mai muți bani și, sincer, ceea ce se intampla este evident pentru toata lumea'', a declarat el in fața deputaților.''Aceasta va dura, dar sunt sigur ca vom ajunge sa obținem un rezultat satisfacator pentru toata lumea'', a adaugat negociatorul-șef…

- Guvernul britanic si Uniunea Europeana sunt "foarte aproape" de un acord asupra statutului cetatenilor comunitari în Marea Britanie dupa Brexit, a declarat premierul Theresa May în în fata parlamentului de la Londra. May a tinut sa adauge ca daca totusi…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in fața parlamentului de la Londra ca guvernul ei și Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape' de un acord asupra statutului cetațenilor comunitari in Marea Britanie dupa Brexit, relateaza agențiile Reuters și EFE. Dar Theresa May a ținut…

- Sase din zece britanici vor ca premierul Theresa May sa ramana in functie pana la finalizarea Brexit-ului, a relevat luni un sondaj de opinie ORB realizat pentru The Telegraph, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Sondajul, realizat in weekend-ul de dupa discursul lui May la conferinta anuala…

- Cea de-a cincea runda de negocieri cu privire la Brexit incepe luni, iar mingea se afla de-acum „in campul” UE, potrivit premierului britanic Theresa May, ale carei dificultati pe plan intern ii ingrijoreaza pe europeni, relateaza AFP.

- Premierul britanic Theresa May l-ar putea demite pe ministrul de externe Boris Johnson, vazut ca un rival important, intr-o remaniere guvernamentala menita "a-i reafirma autoritatea" dupa criticile recente, conform unor informatii aparute duminica in presa, citate de DPA, scrie agerpres.ro. Theresa…

- Fostul președinte al Partidului Conservator, Grant Shapps, a afirmat vineri ca printre cei 30 de parlamentari britanici care sprijina ideea inlocuirii premierului Theresa May se afla atat susținatori, cat și opozanți ai ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Foto:…

- Un discurs care trebuia sa-i relanseze cariera politica ar putea sa i-o ingroape. Premierul britanic Theresa May și-a prezentat cu greu proiectele de reforma in fața colegilor din partidul conservator din cauza tusei și a unui comediant care i-a facut o farsa. Evenimentul a fost marcant de momente la…