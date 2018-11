Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a adresat duminica natiunii o scrisoare in care se angajeaza sa lucreze "trup si suflet" pentru acordul sau privind Brexit, odata ce documentul va fi aprobat de liderii Uniunii Europene in acest final de saptamana, transmite AFP.



May, care spera sa parafeze acordul de divort si sa contureze legaturile viitoare cu UE in cadrul unui summit la Bruxelles duminica, se confrunta cu provocarea dificila de a obtine sprijin din partea Parlamentului britanic in acest proces.



In scrisoarea sa deschisa, publicata in mai multe ziare de duminica…