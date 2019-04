Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, vineri, la Bruxelles, ca indiferent de decizia Marii Britanii in privinta Brexit-ului, cetatenii romani sunt principala preocupare a Romaniei. "Eu cred ca avem o sansa reala, cum am spus si ieri, sa obtinem o iesire ordonata a Marii Britanii. Oricum ar fi,…

- Liderii europeni sunt gata sa ofere Marii Britanii doua opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilita inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceza., potrivit AFP. Prima opțiune: Daca parlamentarii britanici aproba saptamâna viitoare Acordul…

- La 1001 zile de la referendumul la care britanicii au decis plecarea din UE, europenii spun AJUNGE! Donald Tusk, președintele Consiliului European și-a asumat miercuri misiunea de a le transmite deputaților britanici: «ori veți vota in cursul saptamanii viitoare acordul de plecare din Uniune negociat…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…

- May, intr-un discurs tinut la o fabrica din orasul Stoke-on-Trent, unde majoritatea locuitorilor au votat pro-Brexit, a afirmat ca parlamentarii trebuie sa ia in considerare consecintele actiunilor lor in ceea ce priveste increderea poporului britanic. „Daca am fi fost in situatia in care…