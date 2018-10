Theresa May spune ca dupa Brexit, Londra ii va trata pe cetatenii europeni la fel ca pe ceilalti imigranti

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…