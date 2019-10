Fostul premier conservator britanic Theresa May a declarat sambata in fata Camerei Comunelor ca sprijina acordul privind Brexitul incheiat de succesorul ei, Boris Johnson, desi a apreciat ca acest document depaseste o ''linie rosie'' fundamentala pe care ea a urmarit-o in negocierile cu Bruxelles-ul, transmite agentia DPA. Theresa May a apreciat ca niciun prim-ministru nu ar trebui sa accepte o frontiera vamala intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit. Dar ea a estimat totodata ca parlamentul s-ar face vinovat de ''cea mai josnica inselatorie fata de poporul britanic''…