Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Echipa lui May vrea ca acordul…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de iesire din UE…

- Liderii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin-Popescu Tariceanu, s-au intalnit marti cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE, Michel Barnier. Ei au discutat despre pozitia Romaniei in procesul Brexit si despre drepturile cetatenilor…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters. Liderii UE au avertizat-o joi pe Theresa May că,…

- Sefa guvernului britanic Theresa May a fost "umilita" de liderii europeni, care i-au cerut sa-si refaca propunerea cu privire la Brexit, la summitul informal al Uniunii Europene de la Salzburg, scrie vineri presa...

- Liderii statelor Uniunii Europene au mentinut, cu ocazia summitului informal din orasul austriac Salzburg, presiunile asupra premierului Marii Britanii, Theresa May, cerandu-i garantii privind frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit…

- Boris Johnson, sustinator al unei rupturi ferme de Uniunea Europeana (UE), i-a cerut Theresei May sa promita ca nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice sa se relanseze dupa iesirea din UE, invitand-o sa urmeze exemplul presedintelui american Donald Trump. "A venit momentul…