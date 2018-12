Theresa May: 'Şocată şi întristată de îngrozitorul atac din…

Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat socata de atacul armat comis marti seara in Strasbourg si si-a exprimat solidaritatea cu poporul francez, scrie Agerpres.

''Socata si intristata de ingrozitorul atac din Strasbourg. Gandurile mele sunt cu toti cei afectati si cu poporul francez'', a scris Theresa May pe Twitter.

Un individ a deschis focul in apropierea targului de Craciun din Strasbourg marti seara ucigand patru persoane si ranind 13. Procurorii francezi au spus…