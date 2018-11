Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a discutat miercuri cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in legatura cu situatia provinciei britanice Gibraltar dupa Brexit, a anuntat 10 Downing Street, in contextul in care Madridul doreste ca viitorul acestui teritoriu sa fie negociat bilateral.

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a afirmat marti ca Madridul va vota impotriva proiectului de acord al Uniunii Europene privind Brexit-ul daca nu va fi modificat textul privind Gibraltarul, teritoriu britanic disputat intre Spania si Regatul Unit, relateaza agentia Reuters. ''Incepand…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni ca o decizie buna din partea omologului sau britanic Theresa May ar fi sa ceara un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu premierul britanic, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia acesteia, au declarat vineri surse pentru Ziare.com. Intalnirea va avea loc in Downing Street, sediul Guvernului britanic din Londra. Pe de alta parte, Klaus Iohannis…

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat ca Spania a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind statutul Gibraltarului, un teritoriu al britanicilor, dupa iesirea Regatului Unit din blocul european, scrie Reuters.

- "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom institui un sistem de imigratie care pune capat, o data pentru totdeauna, liberei circulatii" a cetatenilor europeni in Regatul Unit, a declarat May intr-un comunicat in care precizeaza ca acesta va fi un sistem "bazat pe competentele lucratorilor, si nu pe originea…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate in contextul crizei Brexit, afirma surse guvernamentale, desi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opozitie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenta la UE,…

